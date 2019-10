Fred van Leer gebruikt humor om vrouwen anders naar zichzelf te laten kijken in zijn programma Alles uit de kast, waarvan binnenkort het tweede seizoen begint.

In Alles uit de kast gaat Van Leer langs bij vrouwen die niet weten hoe ze zich moeten kleden, omdat ze bijvoorbeeld heel lang of heel klein zijn of veel zijn afgevallen. Daarnaast kampen ze met een slecht zelfbeeld.

"Ik zeg ze letterlijk wat ik zie als ze voor de spiegel staan", vertelt Van Leer aan NU.nl. "Je moet het ook niet moeilijker maken dan het is. Ik doe het met humor en zelfspot en dat werkt, ze nemen dingen van mij aan. Sommige vrouwen vertellen achteraf dat ik hun leven heb veranderd; dat is het mooiste compliment dat je kunt krijgen."

Van Leer denkt dat zijn jarenlange ervaring als stylist ervoor zorgt dat hij zich goed kan inleven in de deelnemers aan het programma. "Ik werk al zo lang met zo veel verschillende soorten vrouwen, maar uiteindelijk is dat gevoel van onzekerheid universeel. Ik ben vroeger ook onzeker geweest en ik ben het nog steeds weleens. De vraag is: hoe ga je ermee om? Ik kies ervoor om te benoemen wat mooi is, om de positieve kant te benadrukken."

De stylist maakt een vergelijking met sociale media zoals Twitter, waar mensen vaak uitspreken wat ze niet leuk of goed vinden. "Je kunt Beau in een tweet kapotmaken als je zijn show niet leuk vindt, maar je kunt ook denken: ik ga iets anders kijken en daar iets leuks over twitteren."

'Als vrouwen zichzelf weer zien als mooi wijf, sta ik ook te janken'

De 43-jarige Van Leer weet dat hij zijn missie heeft bereikt als hij de vrouw die hij gaat helpen, ziet lachen tijdens hun 'shopsessie'.

"Halverwege de aflevering gaan we naar het huis van de deelnemer om te praten met de partner of de moeder of de vriendin. Daarna gaan we shoppen, en dat is voor die mensen vaak de hel op aarde. Als ze dan voor de spiegel staan en ze zien zichzelf ineens weer als een mooi wijf, dan kan het voor mij niet meer stuk. Dan sta ik ook te janken."

Op dinsdag is op Dplay, de streamingdienst van Discovery, een special te zien waarin Van Leer terugblikt met de kandidaten uit het eerste seizoen. Het tweede seizoen van Alles uit de kast is vanaf 22 oktober te zien bij TLC.