Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Rob Geus.

Twee afvallers in één aflevering van Expeditie Robinson: het programma is meedogenloos en keihard. Koos Roy Donders er zelf nog voor zich er uit te laten stemmen (dat interview lees je hier), Rob Geus had liever nog wekenlang op de verlaten eilandengroep gezeten.

Geus zag zijn kansen om de samensmelting te halen als sneeuw voor de zon verdwijnen, toen hij van de balk viel tijdens de balansproef. Eva Cleven won de proef en mocht meteen door naar de rest van de deelnemers. Rijk Hofman bleef alleen achter op Duivelseiland.

Je valt van de balk en moet weg. Wat gebeurt er dan?

"Ik kan het niet anders omschrijven dan extreme teleurstelling. Ik was er echt helemaal kapot van en was zwaar geëmotioneerd. Ik ben normaal gesproken helemaal niet zo emotioneel, ik huil niet snel, maar je zit daar acht dagen en bent nog veel langer van huis met in mijn geval maar één doel: de samensmelting halen. Wat er dan door je heen gaat, kan ik bijna niet beschrijven."

"Steeds heb ik nog gehoopt dat ik toch mocht terugkeren. Dat ze, als ik aankwam op het eiland, ze me zouden vertellen dat ik nog ergens anders heen ging. Dat gevoel heb ik echt heel lang vastgehouden. Natuurlijk was ik ongelofelijk blij om mijn vrouw en kinderen terug te zien, maar zelfs op Schiphol heb ik nog gezegd dat ik terug zou gaan als ze me dat hadden aangeboden. En twee weken later heb ik nog heel vaak het gevoel gehad dat ik eigenlijk nog op het eiland hoorde te zitten."

"Dat Roy zich naar huis liet stemmen en vervolgens ook nog het aanbod afsloeg om naar Duivelseiland te gaan, was voor mij daarom extra zuur. Ik heb eerder gezegd dat ze mij in een lijkenzak dat eiland af moesten tillen, wilde ik voortijdig het eiland afgaan."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Drie maanden van tevoren ben ik begonnen met voorbereiden, dus daar zit het voor mij niet in. We hebben op Duivelseiland ook nog wat geoefend met de balkproef, maar dat was eigenlijk meer om de tijd te verdrijven en niet te vergelijken met de echte proef. Ik denk dat ik pech heb gehad: met mijn personal trainer heb ik van tevoren nog heel veel balansoefeningen gedaan, want dat was het enige waarvan ik zeker wist dat het voorbij zou komen."

"We hadden met z'n allen de pech dat we niet wisten dat de proef die dag zou komen. Toen we de brief kregen, moesten we meteen door. Daarom wilden we eigenlijk nog wat energie binnenkrijgen door wat banaantjes te eten. Maar aangekomen bij onze geïmproviseerde keuken bleken de apen onze voorraad gestolen te hebben. Supermooi om te zien hoe de natuur werkt, maar op dat moment voelde het echt alsof de apen ons stuk voor stuk uitlachten."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"De hele tijd heb ik geprobeerd zo goed mogelijk voor iedereen te zorgen. Ik heb iedere minuut benut om op zoek te gaan naar eten, te vissen. Ik wilde die verantwoordelijkheid ook en voelde toen ik wegging ook de hele tijd nog zorgen om Rijk, die daar alleen achterbleef."

"En ja, achteraf had ik dat papje met bloem niet weg moeten gooien. Op het moment dat ik het deed wist ik hoe dit op televisie te zien zou zijn, met een mooie close-up van het papje. Maar het was niet dat het onze hele voorraad was, zoals werd geïmpliceerd. En dat je daarna dan een beeld ziet van de vlam in de pan is echt een beetje flauw. Dat papje was dag twee, de vlam in de pan dag zes. Maar in de montage is het natuurlijk leuker dat achter elkaar te zetten."

"De vlam in de pan was overigens niet mijn fout. Nee, ik ga niet zeggen van wie dan wel. Maar waar iedereen een stap achteruit deed, dacht ik: dat vuur moet uit, voor het hele eiland in de fik staat. Dus ik pak die pan en doof het vuur. Dat is het enige wat je ziet op televisie en zo ontstaat de schijn dat ik een slechte kok ben. Ik begrijp het wel hoor, want het is leuke televisie, maar echt netjes vond ik het niet."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Berdien (Stenberg, red.). Wat een krachtige vrouw is dat. Ik ontmoette haar in het vliegtuig en dacht meteen dat mensen haar zouden onderschatten. Ze is natuurlijk wat ouder en dan zie je toch vaak bij Expeditie dat men dan weinig van je verwacht. Het is een leuk mens, een positieve vrouw en zoveel sterker dan je denkt. Ik ben heel blij dat ik haar heb mogen leren kennen."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Frank (Van der Lende, red.) kan wel eens in gevaar komen. Hij heeft natuurlijk een abonnement op de Eilandraad en dat moet eens misgaan. Met de proeven lijkt hij steeds meer moeite te hebben: zijn lengte kan hem tegen gaan werken. Je ziet ook dat zijn energie steeds iets minder wordt, dat het verdwijnt. Volgens mij heeft hij het nu heel lastig."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Er is één iemand die mij heel positief opvalt: Kalvijn (Kelvin Boerma, red.). We kenden elkaar van tevoren niet echt, maar het klikte. We hebben dezelfde instelling en wilden dolgraag bij elkaar in het team, ik vond het ook echt heel jammer dat dat niet lukte. Hij gaat nog heel ver komen, want hij is sterk en slim. Het enige wat hem tegen kan werken is dat anderen dat ook zien en hem er daarom uit stemmen."