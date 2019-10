Rob Geus krijgt nog dagelijks mails van mensen die zijn hulp willen in benarde situaties. De presentator is sinds 2018 niet meer op televisie te zien, maar zijn programma's Smaakpolitie en Red mijn Vakantie zitten bij mensen vers in het geheugen.

"Ik wil maatschappelijke problemen aan de kaak stellen en dingen voor andere mensen kunnen doen. Dat hoeft voor mij persoonlijk niet per se op televisie, maar de laatste achttien jaar heb ik gezien dat als je iets wil bereiken op dit vlak, het toch via de media moet", aldus Geus in gesprek met NU.nl.

De presentator maakte jarenlang voor SBS de twee televisieprogramma's, tot vorig jaar werd besloten zijn contract niet te verlengen. Omdat hij ook ondernemer is, hoeft hij niet op televisie om rond te komen, maar Geus vindt dat dat wel de manier is om dingen te bereiken.

"Daarom zit ik wel met producenten, maar ik zie ook mogelijkheden om het in een online programma te doen. Ik ben er gewoon de juiste persoon voor: ik ben nog niet klaar met anderen helpen."