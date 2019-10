YouTuber Selma Omari snapt dat mensen een bepaald beeld hebben van haar verloofde, rapper Boef. In gesprek met de Volkskrant zegt ze dat ze zich ook niet aan hem had willen verbinden als ze hem alleen kende uit de media.

"Echt, hij is een goede jongen, met zo'n puur hart. We hebben hetzelfde karakter. Hij is totaal niet vrouwonvriendelijk. Als iemand mij met respect behandelt, als een prinses, dan is hij het", aldus de 25-jarige YouTuber.

In gesprek met de krant vertelt Omari dat ze met veel rekening moet houden bij het maken van haar video's en het kiezen van campagnes op Instagram. Zo plaatst ze een video van de slachting van een schaap tijdens het Offerfeest liever niet, omdat ze bijvoorbeeld vegetariërs niet wil beledigen.

"Rekening houden met een voorbeeldfunctie is iets anders dan kiezen voor de liefde. Mensen denken dat Sofiane een stoute jongen is, maar hij trekt alleen de stoute schoenen aan. Als ik hem moest beoordelen op basis van hoe hij in de media wordt beschreven, zou ik me niet aan hem kunnen verbinden."

Omari noemt zichzelf een rebel, die het zegt als ze iets oneerlijk vindt, maar controversieel is ze niet. Ze benadrukt echter ook dat haar werk in de Marokkaanse cultuur niet gebruikelijk is. "Je eigen leven vastleggen en delen met de buitenwereld - wat zullen mensen zeggen? Die gedachte. Ik denk niet zo. En ik ben niet het vrome plaatje. Dat is: jezelf bedekken zodat je vormen niet te zien zijn. Ik zal niet zo snel een foto delen van mezelf in bikini, maar ik ga mezelf ook niet bedekken omdat andere mensen vinden dat het moet."

De Rotterdamse Omari heeft ruim driehonderdduizend volgers op Instagram en meer dan honderdduizend abonnees op haar YouTube-kanaal. Begin september werd bekend dat ze zich heeft verloofd met rapper Boef.