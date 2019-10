Sandra Schuurhof gaat vanaf begin 2020 het nieuwe wekelijkse royaltyprogramma Hart van Oranje presenteren op SBS6, maakte de zender zondag bekend.

"We bieden een kijkje achter de schermen van de royals in binnen- en buitenland", aldus de 47-jarige Schuurhof over Hart van Oranje. "Het voelt als een logische nieuwe stap. Er valt nog zo veel meer te vertellen over de wereld van onze koning en koningin."

Volgens Marco Louwerens, Directeur Televisie Talpa Network, is er "absoluut plek voor een eigentijds royaltyprogramma" op de Nederlandse televisie.

"De baard van onze koning, iedere stap van Meghan Markle, de discussies over de kosten van ons koningshuis. Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws over onze eigen Oranjes en buitenlandse koninklijke huizen. Sandra Schuurhof is al jarenlang een expert op dit gebied en samen met haar redactieteam van ervaren royalty-specialisten geloof ik dat zij met Hart van Oranje een mooi en goed programma kan toevoegen aan het aanbod op SBS6."

Schuurhof begon in 2001 als verslaggever bij RTL Nieuws met het volgen van het Koninklijk Huis. In 2012 maakte de in Den Haag geboren presentatrice de overstap naar SBS, waar ze voor Shownieuws en Hart van Nederland berichtte over koningshuizen in binnen-en buitenland.