Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Roy Donders.

Een manicure op Expeditie Robinson: fans van het programma reageerden een week geleden blij verrast toen Roy Donders ze leerde dat een stukje koraal prima gebruikt kan worden om je nagels te verzorgen. Niemand vermoedde op dat moment dat de stylist het eigenlijk niet meer zo naar zijn zin had.

De aflevering begon al met Rob Geus, die door het weggooien van eten eveneens voor een primeur zorgde, en zijn gedwongen vertrek na zijn val van de balk. Zwaar geëmotioneerd zag hij hoe Eva Cleven en Rijk Hofman bij hem wegliepen en voor hem de Expeditie eindigde. Het interview met hem volgt later vandaag op NU.nl.

Roy Donders wilde naar huis en daar gaven zijn kampgenoten gehoor aan: ze stemden hem allemaal weg. En dus kon de stylist en realityster eindelijk terug naar zijn familie.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Ik voelde een enorme opluchting. Ik had ze natuurlijk zelf gevraagd alsjeblieft op mij te stemmen, maar je weet nooit wat mensen doen. Er ontstonden al wat bondjes, mensen waren al bezig met plannetjes maken: het kon echt altijd nog dat ze toch zouden beslissen iemand anders weg te stemmen. Dat ze naar me geluisterd hebben was echt heel fijn. Ik kon die laatste dagen aan niets anders meer denken dan thuis: wat mijn moeder aan het doen was of wat mijn zus aan het eten was. Daar weglopen met de gedachte dat ik ze nu bijna weer mocht zien maakte me zo blij."

"Ook fijn: ik kon eindelijk weer normaal doen tegen Nicolette (Kluijver, presentatrice van het programma, red.). Tijdens de Expeditie moet zij natuurlijk streng zijn en afstand bewaren, maar zo ken ik haar helemaal niet. Dus dat het nu voor mij klaar was en ik haar gewoon een knuffel kon geven was echt precies wat ik toen nodig had. En het hielp dat ze al klaar zat met een telefoon: ik mocht meteen naar huis bellen. Meestal is dat één telefoontje, maar ik kreeg een speciale behandeling en mocht zowel mijn moeder als mijn zus bellen. Zo fijn om hun stemmen te horen en te weten dat ik bijna weer bij ze was. En ook leuk: ze hadden een Filipijns worstenbroodje voor me geregeld. Niet te eten natuurlijk, want het was een soort rookworst met curry er op, maar op zo'n moment is alles heerlijk."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Dat is voor mij natuurlijk een makkelijke: ik heb het zelf gevraagd. Ik denk namelijk dat als ik dat niet had gedaan, ik er nog heel lang in had gezeten. Ik lag goed in de groep, maakte me nuttig op het kamp en ik heb me bewezen tijdens de proeven. Er was eigenlijk geen reden om mij weg te stemmen, behalve dan dat ik zelf wilde."

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Niks. Nee, echt niet. Want de heimwee overviel me echt, ik had me daar niet op kunnen voorbereiden. Ik ben nog nooit weggeweest bij mijn familie en vrienden zonder telefoon, normaal gesproken hebben we altijd wel contact en dus wist ik helemaal niet dat ik het zo heftig vond. Ik heb ook meteen gezegd: als ze me ooit weer vragen voor een programma doe ik alleen maar mee als ik niet langer dan een week bij mijn telefoon weg ben."

"Ik ben blij met hoe ik alles gedaan heb op het eiland, ik vroeg me onwijs af of ik wel kon overleven zonder luxe, met weinig eten en geen dak boven m'n hoofd. Maar het ging me eigenlijk allemaal heel goed af, ik had daar echt geen problemen mee. Dus ik ben trots op mezelf: ik heb mezelf bewezen. En ik heb mijn familie en vrienden nog meer leren waarderen. Je hebt daar zoveel tijd om na te denken en ik kwam tot de conclusie dat ik soms te hard voor ze ben. Dat is toch mooi? Dat je zo'n les met je mee terug kan nemen en daar iets aan kan doen."

"Er zullen wel mensen boos zijn, die dan vinden dat ik deze kans niet had mogen opgeven. Prima, wees maar boos. Als ik langer was gebleven, was het voor mij een hel geworden. Ik had niet beter kunnen functioneren dan ik al deed, ik herkende mezelf in veel opzichten nu al niet terug. Het is goed dat ik gestopt ben."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Ik kende eigenlijk heel veel mensen al en die deden niet anders dan ik verwachtte. En de mensen die ik niet kende, bleken net zo als ik verwacht had. Mariana (Verkerk, red.) is de enige die ik anders inschatte: ik vond haar een beetje raar toen we aankwamen. Maar toen we eenmaal met elkaar in gesprek raakten, stopten we niet meer. Na drie dagen was ze echt mijn vriendin, zij heeft mij op persoonlijk vlak echt verrast."

"Als ik kijk naar de proeven, moet ik Eva (Koreman, red.) noemen, want die heeft mij een beetje teleurgesteld. Ze zei bij de eerste proef dat ze heel goed kon zwemmen, dus ik dacht: dan moet zij het doen. Maar ze ging helemaal niet zo snel, waardoor het nog bijna misging. En tijdens het puzzelen met de dominostenen zei ze dat ze zo goed kon puzzelen. Ik besloot om dan maar aan de kant te gaan staan, maar daar heb ik echt spijt van gekregen. Ik kan ook goed puzzelen en ik ben veel sterker. Op de een of andere manier lukt het sommige mensen op zulke momenten gewoon niet om over hun ego heen te stappen. Ik denk dan: voor de groep is het beter als iemand even een stapje terug durft te doen, maar zo denkt zij duidelijk niet."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Eva mag er van mij wel uit, daar hebben ze in komende proeven echt niet genoeg aan. Maar ik vrees voor Frank (Van der Lende, red.), want hij vond het volgens mij ook niet leuk meer. Hij zei ook dat hij het wel een beetje zat was en thuis miste. Dat is overigens niet waarom ik op hem stemde, dat was echt alleen maar omdat ik hem het minst van iedereen kende."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Tim (Coronel, red.) is heel sterk. Op televisie zie je dat niet zo, maar hij is heel slim, heel sterk en regelt alles. Ik denk dat hij de grote verrassing van dit seizoen gaat worden. Hugo (Kennis, red.) heb ik vijf jaar lang tegenover gewoond en ik weet dat hij enorm fan is en daarom het spel en de tactieken heel goed begrijpt. Daarbij kan hij koken en is hij sociaal, dus ik denk dat hij nog heel ver komt. En ik hoop dat Thomas (Berge, red.) nog heel ver komt, want dat gun ik hem. Maar ik denk dat ze hem voor de samensmelting er nog uit willen, hij is veel te sterk."