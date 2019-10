Roy Donders is na zijn deelname aan Expeditie Robinson van plan weer helemaal terug te komen op televisie. De stylist en realityster ziet 2019 als zijn comebackjaar, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

"Ik heb er weer helemaal zin in, werk aan allerlei formats en programma's en ik weet zeker dat ik in 2020 weer helemaal terug ben", aldus de 28-jarige Donders.

Nadat zijn realityserie in 2017 eindigde met het zesde seizoen, koos Donders ervoor even niet meer voor de camera's te verschijnen. "Ik was toe aan wat rust, wilde tijd met mijn familie en vrienden doorbrengen en heb echt bewust een stapje achteruit gedaan. Daarna kwam er natuurlijk nog een hele bak ellende over me heen, 2018 was echt een horrorjaar."

Donders verloor in 2018 kort na elkaar zijn grootouders en zag zijn relatie stranden. Ook zijn kledingwinkel in Tilburg werd failliet verklaard, waardoor hij blij was het jaar te kunnen afsluiten.

"2019 is echt mijn comeback. Ik kon na zeven keer gevraagd te worden voor Expeditie eindelijk eens meedoen, want dat ging natuurlijk niet als ondernemer, en ik doe mee aan Ranking The Stars. Eind 2019 kom ik ook nog met iets heel leuks, een soort kers op de taart. Maar daar mag ik verder nog niks over zeggen."