Zaterdagavond keken bijna 1,4 miljoen mensen naar de zesde aflevering van Beste Zangers, blijkt zondag uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Daarmee neemt het muziekprogramma de derde plek in op de lijst met de best bekeken programma's van zaterdag.

In de zesde aflevering van Beste Zangers stond zangeres Emma Heesters centraal. Zij heeft het grootste YouTube-coverkanaal in Nederland. In de uitzending zongen haar medekandidaten Floor Jansen, Henk Poort, Samantha Steenwijk, Tim Akkerman, Rolf Sanchez en Ruben Annink verschillende covers die Heesters eerder had opgenomen.

Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur, waar bijna 1,7 miljoen mensen naar keken. Het Eredivisie-voetbal in Studio Sport behaalde de tweede plek met iets minder dan anderhalf miljoen kijkers.

Het NOS Journaal van 18.00 uur staat met 1.139.000 kijkers op plek vier. Naar Dit Was Het Nieuws keken iets meer dan 1,1 miljoen mensen, waarmee het programma de vijfde plek inneemt.