Brecht van Hulten stopt aan het einde van het jaar met de presentatie van het consumentenprogramma Kassa. De presentatrice laat zaterdag aan het AD weten dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging.

"Ik heb het erg naar m'n zin gehad bij Kassa, maar je bent wel altijd bezig met wat er mis is, wat niet deugt. Er zijn zoveel mooie dingen in het leven waar ik in geïnteresseerd ben", aldus Van Hulten, die het programma sinds 2011 presenteert.

De presentatrice die doorbrak als nieuwslezeres bij het NOS Jeugdjournaal heeft al enkele programma-ideeën waarmee ze aan de slag wil. "Bij de televisie is het natuurlijk ook zo dat je lot in handen van de netmanagers van de NPO ligt: zij bepalen of je iets mag maken of niet", legt ze uit.

Van Hulten wil nu haar eigen plan trekken en zegt ook graag een boek te gaan schrijven of het theater in te gaan. "Ik heb meerdere pannetjes op het vuur."

Van Hulten moest de presentatie van Kassa eerder dit jaar enkele weken laten schieten omdat ze met een hersenschudding kampte. In december is ze voor het laatst in het programma te zien; dan loopt ook haar contract bij BNNVARA af.