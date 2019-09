The Masked Singer, de nieuwe zangshow van RTL op de vrijdagavond, is van start gegaan met bijna anderhalf miljoen kijkers. Dat is bijna het dubbele van het aantal dat SBS behaalde met Dance, Dance, Dance. De dansshow waarin bekende Nederlanders videoclips nadansen, werd volgens Stichting KijkOnderzoek door 760.000 mensen bekeken.

The Masked Singer is een internationaal succesvol programma waarin bekende mensen onherkenbaar een lied ten gehore brengen en het panel moet raden om wie het gaat. Het is de eerste reeks die in Nederland is gemaakt. Het programma was op het NOS Journaal van 20.00 uur (goed voor 1,8 miljoen kijkers) na, het best bekeken van de vrijdagavond.

De Wereld Draait Door maakt de top drie compleet met 1,2 miljoen kijkers en blijft daarmee de laatste aflevering van Jinek net voor. Presentatrice Eva Jinek kondigde eerder deze maand haar overstap naar RTL aan en maakte vrijdagavond haar laatste talkshow bij de publieke omroep.

Beau, de talkshow van Beau van Erven Dorens, scoorde vrijdagavond 820.000 kijkers. De presentator deed aan het einde van de uitzending de bank en desk aan de kant en maakte bekend te gaan presenteren aan een tafel. Eerder die avond klom hij in De Wereld Draait Door al op de tafel om deze op te meten.

De NPO wist met Flikken Rotterdam, 2 Voor 12 en Bed & Breakfast net boven de grens van een miljoen kijkers uit te komen.