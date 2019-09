Het RTL 4-programma Dancing with the Stars duurt vanaf zaterdag een half uur korter. RTL heeft daartoe besloten nadat kijkers klaagden over de lengte (2,5 uur) van het programma.

"We hebben van de kijker vernomen dat ze Dancing with the Stars aan de lange kant vinden en graag meer dans willen zien", laat een woordvoerder van RTL weten aan RTL Boulevard.

"Wij vinden de mening van de kijker belangrijk en geven hier graag gehoor aan door de aflevering in te korten, waarbij er meer focus ligt op het dansen."

De laatste aflevering van Dancing with the Stars werd zaterdag door 571.000 mensen bekeken. Dat waren er ongeveer 230.000 minder dan de week ervoor.

Dit jaar doen onder anderen Bibian Mentel, Rutger Vink en Gijs Staverman mee aan het programma. Jamie Trenité moest vorige week noodgedwongen opgeven na een val van de trap in zijn huis.