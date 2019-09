John de Mol kijkt met een goed gevoel naar het begin van het nieuwe televisieseizoen, waarin SBS6 voor het eerst sinds lange tijd hoge kijkcijfers weet te scoren op belangrijke momenten.

Sinds de start van het seizoen wordt uitgebreid bericht over de zogenoemde 'tv-oorlog' tussen SBS6 en RTL 4. SBS-programma's als Chateau Meiland, Waar is De Mol? en Ik hou van Holland doen het erg goed, terwijl de cijfers van RTL-programma's achterblijven.

"Als ik op de afgelopen jaren terugkijk, zijn dit wel de leukste maanden", zei Talpa-baas De Mol vrijdag in De Wereld Draait Door.

Desondanks denkt hij niet dat SBS6 de strijd al gewonnen heeft. "Ik denk nog steeds dat we kilometers achterliggen op RTL. Toen ik SBS6 overnam, heb ik geconstateerd dat er nou niet echt in geïnvesteerd was. Er zaten foute plekken in de organisatie en het duurt lang voor je dat hebt opgelost."

'Er wordt wekenlang, maandenlang vergaderd over programma's'

De komst van enkele nieuwe mensen, onder wie voormalig RTL-programmadirecteur Erland Galjaard, is volgens De Mol goed geweest voor SBS6. "Daar plukken we nu de vruchten van. Er wordt wekenlang, maandenlang vergaderd over wanneer we welke programma's uitzenden."

Vrijdagavond begint op RTL 4 het nieuwe programma The Masked Singer, dat tegenover Dance Dance Dance (SBS6) staat geprogrammeerd.

"Ik heb het gevoel dat mensen wel nieuwsgierig zijn naar The Masked Singer", aldus De Mol. "De vraag is: kunnen ze dat vasthouden?"