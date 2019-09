Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Reportageserie: Het Raadsel Rembrandt

21.10 - 22.00 op NPO 2

350 jaar na zijn dood is Rembrandt een legendarische persoon geworden. Wat is er waar van het verhaal dat hij van Joodse afkomst is? En klopt het dat hij zijn eerste werken schilderde in de molen van zijn vader? Biograaf Onno Blom gaat in vier afleveringen op zoek naar de mens achter de mythe.

Deze 13 tv-programma’s mag je in 2019 niet missen.

Realityprogramma: My Big Fat Fabulous Life

21.00 - 22.55 op TLC

Vorig jaar schrok Whitney enorm van het nieuws dat haar goede vriend Buddy verslaafd aan cocaïne was geraakt. Hij heeft zijn tijd besteed in een afkickkliniek en er wordt een emotioneel terugzien verwacht.

Wil je meer van dit soort programma's zien? Bekijk hier het lijstje met de grappigste shows op TLC.

Misdaadserie: The Hunters

21.35 - 22.20 op Canvas

Rechercheur Erick Bäckström dacht alle hectiek achter zich te laten toen hij Stockholm ontvluchtte. Toch raakt hij weer in een politieonderzoek betrokken wanneer zijn buurman wordt aangevallen door een doorgeslagen milieuactivist.

Bekijk ook deze lijst met 6 beruchte misdaadbendes uit films en series die wij geweldig vinden.

Muziekwedstrijd: Junior Songfestival Nationale Finale 2019

19.25 - 20.25 op NPO 3

Voordat uit alle Europese landen de teams naar Polen afreizen voor de internationale finale in november, moeten MOVES, 6Times, Mannes en Matheu eerst tegen elkaar zingen. De nationale winnaar wordt in deze finale gekozen.

Thriller: Jaws

22.40 - 1.10 op Veronica

In deze film van Steven Spielberg wordt het strand van het kleine Amerikaanse eiland Amity geterroriseerd door een witte haai. Drie mannen trekken eropuit om het monster te vangen, maar dat blijkt lastiger dan gedacht.

Bekijk hier wat er in september nieuw op Netflix staat.