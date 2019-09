Voor de vijfde keer zijn Nicolette Kluijver en haar andere Expeditie Robinson-collega's genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. Ondanks de stevige concurrentie - ook Chateau Meiland is genomineerd - zou de presentatrice heel graag zien dat het Robinson-team er met de winst vandoor gaat.

"Ik ben apetrots", vertelt Kluijver over de nominatie. "Het zou vooral een prijs voor het team zijn. Ik werk al jaren met de Robinson-clan, dat zijn mensen die met hart en ziel het programma maken. Het zijn mensen die zes weken lang hun leven omgooien en van Robinson een van de mooiste programma's van Nederland maken. Maar ook voor de Expeditie-leden: doe het maar even, zo'n expeditie. Het zijn echt onze helden."

Voor presentator Dennis Weening is het waarschijnlijk de laatste keer dat hij kans maakt om met Expeditie Robinson de prijs te winnen, omdat zijn contract bij RTL niet verlengd werd en hij inmiddels niet meer te zien is in het realityprogramma.

"Als we winnen, dan voelt dat dubbel", zegt Kluijver. "Natuurlijk willen we voor Dennis die prijs winnen, dat is een erkenning en een kroon op zijn werk. Aan de andere kant gaan we ook weer door met het programma, zonder Dennis, maar met Kaj (Gorgels, red.), die het ook heel goed doet."

Grote favoriet voor de Gouden Televizier-Ring lijkt Chateau Meiland, de realitysoap rond Ik Vertrek-deelnemer Martien Meiland. Denkt Kluijver dat Robinson 'de Meilandjes' kan verslaan?

"Je weet het nooit.", aldus Kluijver. "Het is echt een enorme hype. Maar Beste Zangers is ook een heel mooi programma. Ik vind het een enorme eer dat we een van deze drie zijn en het zou echt fantastisch zijn als we die overwinning binnentikken. De speech bereid ik, net als de vorige vier keer, gewoon voor. Alleen hoop ik dit keer niet te hoeven klappen voor een ander, haha."