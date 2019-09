Elton John is door Graham Norton geïnterviewd voor een televisiespecial. De 72-jarige zanger, die bezig is met zijn afscheidstour, sprak met de talkshowpresentator over onder meer zijn verslaving, vaderschap en carrière.

De documentairespecial wordt gemaakt door de BBC en is in augustus opgenomen in het zuiden van Frankrijk, zo meldt Deadline.

"Net als de rest van het land ben ik een enorme fan van de muziek van Elton John", vertelt Norton, die op BBC ook The Graham Norton Show maakt. "Om met hem te zitten in zijn huis en hem te vragen over zijn leven, carrière en familie, was een ontzettende eer. Hij is grappig, eerlijk en kent geen angsten. Ik kan niet wachten tot iedereen zijn verhaal kan horen."

Volgens John zijn de afgelopen twee jaar van zijn leven heel gedenkwaardig geweest. Eerder dit jaar kwam zijn biografiefilm Rocketman uit, hij is tot eind volgend jaar bezig met zijn afscheidstour Farewell Yellow Brick Road en in oktober verschijnt zijn autobiografie Me. "Het is het perfecte moment om hier nu met Graham op terug te blikken. Ik vond het altijd leuk om hem te ontmoeten, maar dit was wel de beste keer."

Wanneer het interview wordt uitgezonden, is nog niet bekend.

Zanger was verslaafd aan drugs en alcohol

Johns worsteling met verslavende middelen, die ook aan bod komt in Rocketman, ontstond in zijn hoogtijdagen als artiest. Hij raakte verslaafd aan cocaïne, een drug die hij nam om minder verlegen te zijn. Hij kreeg de cocaïne van zijn toenmalige manager. Later vertelde de artiest dat hij de jaren zeventig en tachtig vooral heeft beleefd in een "waas van drugs".

John rookte ook wiet en dronk veel alcohol. Uit angst om aids te krijgen - in de jaren tachtig was sprake van een epidemie van de toen nog niet te behandelen ziekte - ging hij meer gebruiken. In die tijd leerde John een aidspatiënt kennen, die hem overhaalde te stoppen met drugs.