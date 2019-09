Beau van Erven Dorens heeft totdat Eva Jinek bij RTL aan de slag gaat minder dan drie maanden de tijd om zijn talkshow te perfectioneren. "Iedereen blijft hoffelijk, maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon winnen."

Van Erven Dorens draagt een zandkleurige, wijde broek met uitlopende pijpen en een goed aansluitende bloes (donkerblauw met meerkleurig patroon) met korte mouwen. "Het is een beetje een daad van verzet, omdat ik elke dag een pak aan moet voor de talkshow."

De 48-jarige televisiepersoonlijkheid is te gast in het voormalige Sint-Rosaklooster in Amsterdam-Noord, dat onder toezicht van het Leger des Heils nu dienstdoet als crisisopvang voor gezinnen. In Nederland kampen ruim achtduizend jongeren met een dakloos bestaan. Stichting Kinderpostzegels zet zich dit jaar voor hen in en Van Erven Dorens mag de eerste postzegel in ontvangst nemen.

Het interview vindt naderhand plaats, in de kleine slaapkamer van een crisiswoning.

Van Erven Dorens: "Hier moet je echt heel blij mee zijn, die mensen staan anders gewoon op straat. Maar het is geen ruimte waar je veel in kunt doen, laat staan een kind opvoeden. In dit gebouw heb je allerlei soorten gezinnen die in dit soort kamers wonen, maar het is waarschijnlijk honderd keer beter dan waar ze vandaan kwamen. Voor die kinderen is het ontzettend traumatisch. Dat zijn echt de kinderen van de rekening, zij kunnen hier niks aan doen."

Jij zet je als bekende Nederlander hier graag voor in, doen jouw collega's hetzelfde in voldoende mate?

"Gelukkig wel. Er worden ontzettend veel goede dingen gedaan. Het zijn meestal over het paard getilde, overbetaalde wichten, die BN'ers (lacht). Maar dit is iets wat ze heel goed kunnen doen. Van René Froger tot en met Gerard Joling, iedereen zet zich ergens voor in. Ik ben door mijn programma's (The Amsterdam Project en The Rotterdam Project, red.) op het pad gekomen van de dakloosheid en ik ben blij dat ik iets kan terugdoen. In die programma's reis ik het hele land door. Als ik dan terugkom, denk ik vaak: waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dat BN'er-leven en al die talkshows, waar gaat het eigenlijk over? Dat is ontzettend relativerend, een les in bescheidenheid. Iedere keer weer."

Op sociale media zag ik eens hoe jij een dakloos persoon iets toestopte. Hoe vaak kun je zoiets doen, voordat sommige mensen zich daaraan beginnen te ergeren?

"Als het maar oprecht is en je het eerlijk meent. Ik geef om deze mensen en ik geef om de problematiek. En ik denk dat we het beter kunnen doen met zijn allen. Kijk, op het moment dat het gênant wordt en je daaraan je status ontleent, zit je op een verkeerd spoor. Maar zover is het nog niet."

Vorige week vrijdag maakte Eva Jinek haar overstap naar RTL bekend. Diezelfde avond versloeg je haar voor het eerst qua kijkcijfers. Hoelang wist je al dat ze zou komen?

"Ik wist al een tijdje dat het speelde. We waren natuurlijk al langer in gesprek daarover en ik ben dolblij dat ze komt. Hartstikke leuk. Het is een vrouw van wie ik veel van kan leren en een mooie collega om mee af te wisselen."

Wat zou voor jou de ideale verdeling zijn?

"Daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar als ik het tot de Kerst red, dan blijven we ermee doorgaan en dan hoop ik dat we gewoon gaan afwisselen. Ik zie het een beetje voor me zoals Pauw en Jinek dat altijd deden. Ik ga er gewoon maar van uit dat het goed gaat, dan gaat Eva een paar maanden doen en dan ik weer een paar maanden."

Gaan jullie hetzelfde programma presenteren, of doen jullie allebei je eigen ding?

"Ook dat weet ik nog niet precies. Maar we zijn wel allebei verschillende personen. Ik ben iemand die wel een beetje wil bewegen. Ik zit gewoon een beetje anders in elkaar dan Eva, en dat is denk ik ook wel leuk."

Deze week was fotograaf Geert Broertjes bij jou te gast. Hij lijdt aan kanker en documenteert zijn ziekte door middel van een fotografieproject. Een aangrijpende situatie, die jij in ongeveer twaalf minuten moet belichten. Hoe doe je dat?

"Zo'n item bereid je van tevoren goed voor, dan vorm je een lijn in het gesprek. De beste gesprekken ontstaan echter als je daar helemaal van afwijkt. In dit geval was alles wat die man zei aangrijpend en boeiend. Hij ontwikkelde zijn foto's met zijn eigen urine, die chemicaliën bevat door de chemokuur die hij ondergaat. Heb je ooit zoiets gehoord? Wat ik leuk vind aan mijn programma is dat ik aan de ene kant sociaal-maatschappelijk georiënteerde problemen kan bespreken en aan de andere kant personalinterestverhalen kan maken. Maar ook items over de harde actualiteit, zoals het Marengo-proces. Ik houd van die combinatie. Dat moet nog een beetje inslijten, we proberen het iedere dag beter te doen. Gisteren vond ik het niet zo goed gaan. Dat was toch een show die je ook op een woensdag zou kunnen maken. Terwijl het maandag was en we het van die dag moeten hebben. Er zat te weinig actualiteit in."

Vind je het belangrijk dat het programma met een luchtig item eindigt?

"Daar zijn we ook mee aan het stoeien. Tot nu toe vind ik dat het beste, maar het zou ook weleens kunnen dat je met iemand als Nienke Plas begint en haar dan de hele uitzending laat zitten. Het is echt een stuk klei dat je voortdurend probeert te kneden in jouw voordeel, elke dag weer een beetje beter. En hoe dichter ik daarin bij mezelf blijf, hoe beter het wordt."

En jij geniet in dat proces het voordeel dat je een gunfactor hebt.

"Daarin vergis jij je wel een beetje. Die gunfactor krijg je op een gegeven moment, omdat je dingen maakt die mensen mooi vinden en waar veel mensen naar kijken. Soms mislukt iets en soms gaat het goed. Gelukkig is het bij mij de afgelopen jaren goed gegaan. Als ik alleen maar rommel zou maken, zoals ik vroeger ook weleens heb gedaan, dan heb je ook geen gunfactor. Dan denkt iedereen: ga jij maar lekker wat anders doen, met je kakkerhoofd. Je kunt iemand wel iets gunnen, maar uiteindelijk heb je daar helemaal niets aan. Want zelfs mijn moeder, de vrouw die mij het meest gunt van de hele wereld, gaat niet kijken als ze het niet leuk vindt. Het moet gewoon goed zijn, of ze je het nou gunnen of niet."

Een gesprek waarin de vonken in het rond sprongen ontbreekt nog.

"In het gesprek met Thierry Baudet en Theo Hiddema trokken ze een rookgordijn op waar ik gewoon niet doorheen kwam. Dan zie je dat ik daar een beetje te weinig ervaring in heb. Ik had me goed voorbereid, maar het was heel moeilijk om doorheen te snijden. Daar leer ik ook weer van. Ik vond het gesprek met minister van Financiën Wopke Hoekstra heel leuk. Daarin hebben we hem beter leren kennen, hij wilde ook echt meedoen. Dat was mooi. Dus er zitten wel goede dingen tussen, maar soms had er meer in gezeten. Zo is elke talkshow."

Het is een uitgekauwde vergelijking, maar jouw situatie lijkt een beetje op die van een spits bij een voetbalteam dat opeens een andere spits aantrekt.

"Die strijd is er ook geweest tussen Eva en Jeroen Pauw. Iedereen blijft hoffelijk, maar uiteindelijk wil je natuurlijk gewoon winnen. Jeroen en Eva hielden elkaar goed in evenwicht, dat pakte mooi uit. Bij ons moet dat nog blijken. RTL heeft op de late avond een hele tijd niet veel gepresteerd. Het voelt alsof je een nieuw fundament moet neerleggen en dan ook nog eens met iemand die dit eigenlijk voor het eerst op deze manier doet. In een setting die niemand kent. Het is een risicovol project."

Jinek heeft vaak de vrouw of man van de dag. Jouw gasten nemen vooral een persoonlijk verhaal mee. Stel: jij wilt op den duur meer op de actualiteit zitten, kun je dan van koers veranderen?

"Dat is toch wel lastig. Kijk, 's ochtends vroeg begint iedereen aan alles te trekken. Iedereen belt de gasten van Eva en zij bellen weer onze gasten. Neem het Marengo-proces als voorbeeld; dan moet je al die advocaten en misdaadverslaggevers hebben. Je hoopt dat ze voor jou kiezen. Dat is een strijd die we vaak verliezen. Bij Eva kijken er gemiddeld rond de 900.000 en naar ons gemiddeld 400.000. Dat scheelt natuurlijk best wel."