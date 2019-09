Chateau Meiland, Expeditie Robinson en Beste Zangers maken dit jaar kans op de Gouden Televizier-Ring, de belangrijkste Nederlandse prijs voor een televisieprogramma. Op woensdag 9 oktober wordt bekend wie tot winnaar wordt uitgeroepen.

Het is de vijfde keer dat Expeditie Robinson wordt genomineerd voor de televisieprijs, maar het programma wist tot dusver de prijs niet te winnen. Het is de laatste keer dat Dennis Weening kans maakt op de Ring, aangezien hij niet meer te zien is in het nieuwe seizoen.

"Deze nominatie is stiekem het allermeest voor jou mijn lieve vriend", zegt presentatrice Nicolette Kluijver in een reactie op Instagram. Zij is momenteel te zien in een nieuw seizoen van het programma, naast presentator Kaj Gorgels.

Voor het AVROTROS-programma Beste Zangers is het de tweede nominatie. Ook in 2017 was het programma, waarin bekende artiesten elkaars repertoire zingen, genomineerd. Zondag met Lubach ging er toen met de Ring vandoor.

Jan Smit presenteert de televisie-avond al jaren, maar omdat hij zelf kanshebber is met Beste Zangers, doet hij dat in 2019 niet. Naast Rik van de Westelaken zal daarom Dionne Stax de presentatie gaan doen.

Chateau Meiland, de reallifesoap rondom Ik Vertrek-deelnemer Martien Meiland, ging pas in 2019 in première, maar wist vanaf het begin hoge kijkcijfers te trekken. Het tweede seizoen is momenteel op SBS te zien.

Beau van Erven Dorens won vorig jaar de felbegeerde ring met Beau Five Days Inside, waarvoor hij telkens vijf dagen in een bijzondere instelling verbleef.

Nominaties in andere categorieën waren al eerder bekend

Eerder werden al de genomineerden in andere categorieën bekendgemaakt. Zo zijn André van Duin, Beau van Erven Dorens en Arjen Lubach in de race voor de Televizier-Ster Presentator en maken Chantal Janzen, Floortje Dessing en Eva Jinek kans in die categorie bij de vrouwen.

Dit jaar wordt er voor het eerst een prijs uitgereikt voor beste online videoserie. #BOOS, Jachtseizoen en Shitty Diary maken in die categorie kans.