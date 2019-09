Samuel L. Jackson is de eerste beroemdheid die de stem van de digitale assistent Alexa inspreekt, maakte Amazon woensdag tijdens een hardware-evenement bekend.

De e-commercegigant voegt vanaf 2020 meer stemmen van beroemdheden toe aan het platform. Het spraakpakket met de stem van Jackson komt later dit jaar beschikbaar.

Om de stem van de acteur te activeren, moeten gebruikers "Alexa, stel me voor aan Samuel L. Jackson" zeggen. Vervolgens kunnen ze instellen of de assistent expliciete taal mag gebruiken of niet.

"Alexa, vraag aan Samuel L. Jackson waar hij vandaan komt", "Alexa, vraag Sam om me om 7.00 uur wakker te maken" en "Alexa, vraag Sam Jackson om happy birthday te zingen" zijn enkele voorbeelden van commando's die Amazon aanbiedt.

In het verleden heeft Alexa al eens beroemde stemmen gepresenteerd, zoals ochtendgroeten van Chelsea Handler of een duet met Ed Sheeran. Maar daarvoor was vooraf opgenomen audio nodig.