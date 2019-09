Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Muziekprogramma: The Masked Singer

20.30 - 22.00 op RTL 4

In deze nieuwe show worden zingende BN'ers onherkenbaar gemaakt en moeten panelleden Gerard Joling, Carlo Boszhard, Loretta Schrijver en Buddy Vedder raden wie er zich onder het masker schuilhoudt. Het publiek speelt ook een belangrijke factor, want zij bepaalt wie er naar huis moet en wie zich in de eerste aflevering al bekend moet maken.

Ben je nog niet klaar met muziek? Hier zijn 15 muziekfilms die je gezien moet hebben.

Danswedstrijd: Dance Dance Dance

20.30 - 22.10 op SBS6

Na vier seizoenen is bekend wat er van de BN'ers verwacht wordt: bloed, zweet en tranen. De gezusters van O'G3NE nemen het op tegen Danny de Munk en dochter Bo, zanger Vinchenzo en Nochtli Peralta Alvarez en het laatste team Susan Visser en Thomas Cammaert. Vanaf dit seizoen kun je Dance Dance Dance zien op SBS6 en niet op RTL4.

Deze 13 tv-programma’s mag je in 2019 niet missen.

Misdaadserie: Flikken Rotterdam

20.35 – 21.25 op NPO 1

Een granaat op de stoep van een kapperszaak zorgt voor flinke onrust in de straat. De rechercheurs onderzoeken de zaak en vermoeden al snel dat de meeste ondernemers in de straat afgeperst worden.

Bekijk hier ook de 8 meest heftige misdaadseries.

Thriller: The Fugitive

22.00 - 0.40 op Veronica

Dokter Richard Kimble (Harrison Ford) wordt ten onrechte gearresteerd vanwege de moord van zijn vrouw. Hij ontsnapt tijdens zijn transport naar de gevangenis en begint een zoektocht naar de echte dader. Hij wordt hierbij achtervolgd door US-Marshall Samuel Gerard (Tommy Lee Jones).

Bekijk hier wat er in september nieuw op Netflix staat.

Bokswedstrijd: Bellator Dublin LIVE

23.00 - 1.25 op SPIKE

De vechters van Bellator zijn terug in Europa en trappen hun Europese serie gevechten af in Dublin. Dat is een thuiswedstrijd voor Ierse kampioen James Gallagher, die zijn titel verdedigt tegen de Britse uitdager Cal Ellenor.