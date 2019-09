Arjen Lubach maakt met een item uit Zondag met Lubach wederom kans op een Lovie Award. Hij won al twee keer eerder bij de Lovie Awards, die ook wel de 'Oscars van het Europese web' worden genoemd.

Lubach is deze keer in de race met een video waarin wordt uitgelegd hoe de UEFA Nations League, het nieuwe voetbaltoernooi waarvan het Nederlands elftal de finale verloor, werkt.

Het filmpje, dat sinds november vorig jaar te bekijken is via YouTube, is genomineerd in de categorie internetvideo - sport. De video is tot nu toe ruim 935.000 keer bekeken.

Vorig jaar viel Lubach in de prijzen met een filmpje over de Amerikaanse wapenlobbyclub NRA. Het jaar ervoor kreeg hij een Lovie voor het bekende introductiefilmpje van Nederland voor de Amerikaanse president Donald Trump.