The Masked Singer was in Duitsland, Zuid-Korea en in de Verenigde Staten al een enorme hit, maar vanaf vrijdag heeft het programma ook een Nederlandse variant. Loretta Schrijver en Gerard Joling mogen helpen raden welke BN'er - die een beroepszanger of andere 'entertainer' kan zijn - de vermomde persoon is die voor het publiek een liedje vertolkt. En volgens de panelleden is dat veel moeilijker dan verwacht.

Hoe was het om deel uit te maken van het panel?

Loretta Schrijver: "Het is een van de leukste dingen die ik in jaren gedaan heb. Het is kolderiek, grotesk. Er staat ineens een eenhoorn voor je die heel mooi staat te zingen. Je hoort het niet als iemand de toon niet raakt, want je raakt gebiologeerd door de verschijning die je ziet. Ik werd verliefd op elk karakter dat ik zag. Het is één grote rollercoaster."

Gerard Joling: "Het is totaal iets anders dan mijn vorige jury- of panelklussen. Het is ontzettend lastig om te raden, soms weet je niet eens of je een man of vrouw voor je hebt staan. Ik was bloednieuwsgierig naar wie er in het pak zat. En Loretta werd verliefd op elk dier dat voorbijkwam. Die wilde met een neushoorn naar Afrika en het konijn mee naar huis nemen. Ik heb echt vreselijk gelachen."

Loretta, jij vormt een panelduo met Carlo Boszhard en Gerard, jij met Buddy Vedder. Waren jullie een goede aanvulling op elkaar?

Schrijver: "Carlo heeft natuurlijk heel veel mensen nagedaan, dus die kent veel stemmen. Maar onderschat mij ook niet: ik presenteer al tien jaar Koffietijd en er zijn weinig BN'ers die daar nog niet te gast zijn geweest. Ik ben ook heel stem- en taalgevoelig. Carlo en ik zijn een goed team wat dat betreft en daarnaast mogen we elkaar graag. Maar af en toe waren we het echt niet met elkaar eens. En met Ruben (Nicolai, de presentator, red.) lachen we ons ook dood. Hij brengt echt een lekkere sfeer."



Joling: "Buddy is een jongen die ontzettend graag wil, maar ook heel getalenteerd is. Hij is leuk om mee te werken, we hebben ook weleens samen gezongen in het Zapp-programma dat hij presenteert. Maar ook met Loretta, Carlo en Ruben is het ontzettend lachen."

Was het lastig om te raden? In Nederland is de poule met BN'ers natuurlijk kleiner dan in bijvoorbeeld de VS.



Schrijver: "In sommige gevallen wel, in andere gevallen verbaas je je vooral om wat je ziet. Ondanks dat het geen talentenshow is, is het wat dat betreft net The Voice, waarin je soms heel verbaasd bent dat iemand zo mooi kan zingen. De spreekstem van de BN'ers is vervormd, dat maakt het lastiger. Wel krijg je hints waarvan je mag raden welke er goed zijn. Maar eigenlijk wilde ik vaak niet weten wie zich in dat pak verschuilt. Het sprookje wordt ineens verbroken. Het is net als bij een goocheltruc; als je eenmaal weet hoe het werkt, dan is de magie weg."

Joling: "Bij eentje raadde ik het gelijk. Maar over de gehele linie gezien is het een lastig spel. Vaak herkende ik een stem, maar had ik echt geen idee wie het was. Bij proefopnames van het programma kregen we al wat fragmenten te horen waarin BN'ers een liedje zongen van iemand anders. Het is dan heel lastig te raden wie het zingt."

Presentator Ruben Nicolai speelde het spelletje mee, ook al wist hij het antwoord al. Ruben Nicolai, de presentator van The Masked Singer, kreeg van tevoren te horen wie de bijzondere pakken droegen. "Het zegt vast iets over mijn eigen intelligentie, maar tijdens de opnames was ik al een paar namen vergeten. Af en toe stond ik er bij een optreden naast en dacht ik: wie ben jij ook alweer? Kun je nagaan, zelfs als je de antwoorden weet, speel je het spelletje al mee."

Zou je zelf willen meedoen als kandidaat?



Schrijver: "Nee, ik kan niet zingen. Om me dan te verstoppen achter een pak, zou ik zelf niet zo snel doen. Maar als er een mooie zangopleiding aan is gekoppeld, dan zeg ik ja."



Joling: "Ik vrees dat mensen het dan vanwege mijn herkenbare stemgeluid snel raden. Maar zo'n pak zou ik weleens willen dragen. Er was één pak, een leeuw met een koningsblauwe kleur en stenen erop. Daar dróóp ik bij, die zou ik weleens bij de Toppers willen dragen."

The Masked Singer is vanaf vrijdag 27 september om 20.30 uur te zien op RTL4.