Sander van de Pavert gaat voor BNNVARA een vijfdelige talkshow maken, waarvan elke aflevering twaalf minuten duurt. In Avondlicht gaat de Lucky TV-maker op zoek naar de onontdekte kant van onder anderen Andries Knevel en Jort Kelder.

De interviews worden omschreven als "onwaarschijnlijk" en gevuld met "bizarre anekdotes en ongemakkelijke stiltes".

Hierbij zal Van de Pavert een "vlijmscherp montagemes" hanteren. Naast Kelder en Knevel zijn ook Catherine Keyl, Freek Vonk en Giel Beelen te gast bij Van de Pavert.

"In dit programma kan ik eindelijk alles kwijt", vertelt Van de Pavert over zijn nieuwe programma, dat vanaf zondag 6 oktober te zien is om 22.55 uur op NPO1.

"Zij verdienen alleen maar applaus", zegt hij over zijn vijf gasten. "Ze stellen zich kwetsbaar op door een uur lang met mij te praten en mij vervolgens te laten bepalen wat ik in de montage met dat interview ga doen. Ik hoop dat ik hun vertrouwen niet beschaamd heb. Maar daar ben ik ook weer niet helemaal zeker van."

Van de Pavert produceert sinds 2005 de korte, satirische filmpjes voor de rubriek LuckyTV die vrijwel dagelijks te zien is in De Wereld Draait Door. Ook ging de mediamaker met LuckyTV het theater in.