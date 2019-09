Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Horrorserie: American Horror Story: 1984

23.00 - 0.00 uur op FOX

In de door Ryan Murphy gemaakte serie wordt elk seizoen een ander horrorverhaal verteld. Het negende seizoen, dat de subtitel 1984 draagt, is geïnspireerd op horrorfilms uit de jaren tachtig, zoals A Nightmare on Elm Street en Friday the 13th. Actrices Sarah Paulson, Billie Lourd en Emma Roberts spelen wederom een rol.

Realitysoap: Harrie: van het Kamp naar de Ring

21.30 - 22.00 uur op Spike

Harrie Snijders werd bij de Nederlandse televisiekijker bekend door zijn deelname aan de realityserie Ex on the Beach: Double Dutch. De Eindhovenaar gaat dit keer echter niet achter de vrouwen aan, maar gaat trainen voor een bokswedstrijd.

Klusprogramma: The Repair Shop

21.30 - 22.30 uur op RTL 4

In dit programma, dat wordt gepresenteerd door Humberto Tan, worden oude voorwerpen gerestaureerd. Deelnemer Ferry wil dolgraag zijn 250 jaar oude melkkan in goede staat doorgeven aan zijn zonen. De broers Vincent en Ramon komen langs met de fiets van hun oma en Francis laat een boek van haar overleden vader restaureren.

Portret: Door Andere Ogen

20.25 - 20.55 uur op NPO2

Onder leiding van Fons de Poel worden de levens en carrières van spraakmakende personen uit de sport, amusementswereld, cultuur en politiek belicht. Deze aflevering draait om regisseur Paul Verhoeven.

Film: The Break-Up

20.30 - 22.40 uur op RTL 8

Kunsthandelaar Brooke (Jennifer Aniston) en stadsgids Gary (Vince Vaughn) zijn twee jaar samen, maar met name Brooke is niet zo gelukkig. Ze besluit de relatie te verbreken, in de hoop dat Gary haar gaat missen. Helaas loopt het helemaal anders, want ze zijn beiden niet bereid om het mooie appartement te verlaten.

