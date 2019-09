Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Consumentenprogramma: De Rijdende Rechter

22.30 - 23.05 uur op NPO1

Karen Gruntjes uit het Noord-Brabantse dorp Dussen koopt op Marktplaats de Roemeense hond Eva. Het dier heeft een darmparasiet en sloopt ook nog eens spullen in Gruntjes' huis. De bazin wil van haar hond af, maar dat gaat erg moeilijk.

Datingprogramma: Iris en de 12 Dates

20.30 uur - 21.30 uur op Net5

Pianiste Iris Hond rondde het conservatorium summa cum laude af en is internationaal succesvol. Toch ontbreekt er nog iets in haar leven: de ware liefde. In Iris en de 12 Dates probeert de pianiste uit twaalf verschillende mannen de ware te kiezen.

Realityprogramma: Grenzeloos Verliefd

21.30 - 22.30 uur op Net5

Als Kim een festival in Zuid-Afrika bezoekt, ontmoet ze Patrick. Al snel snel blijkt dat het meer is dan een vakantieflirt. Kim besluit haar leven in Amsterdam op te geven voor een leven met Patrick.

Film: RED

20.30 - 22.40 uur op Veronica

De voormalige CIA-agent Frank Moses (Bruce Willis) leidt een rustig leven, totdat er huurmoordenaars opduiken die hem willen vermoorden vanwege de vele geheimen die hij kent. Ook zijn ex-collega's zijn in gevaar. Moses roept daarom zijn team weer bij elkaar.

Cultuur: Sterren op het doek

20.30 - 21.15 uur op NPO2

Na een roerig rock-'n-roll-leven voelt Waylon zich nu beter dan ooit. In een persoonlijk gesprek met Özcan Akyol vertelt hij over zijn behoefte om in de spotlights te staan en zijn prille gezinsgeluk.

