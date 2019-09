Martien Meiland is vanaf 23 oktober te zien in het programma Cash or Trash. De realityster gaat aan de slag als gastheer voor mensen die graag bijzondere spullen willen laten taxeren. Dit maakt SBS maandag bekend.

In het programma komen gasten over de vloer in een landhuis waarin Meiland hun vraagt naar het verhaal achter de bijzondere objecten die ze verkopen. De spullen worden deskundig getaxeerd voordat de verkopers in gesprek gaan met professionele handelaren om tot verkoop over te gaan.

Martien Meiland is momenteel nog wekelijks te zien in de realityserie Chateau Meiland waarin hij met zijn familie gasten ontvangt in een verbouwd kasteel. De dagelijkse werkzaamheden van de familie worden gemiddeld door een miljoen kijkers bekeken. Daarnaast is Meiland een deelnemer in de nieuwe reeks van het programma Ranking the Stars.

Cash or Trash is vanaf maandag 23 oktober wekelijks te zien om 21.30 uur bij SBS6.