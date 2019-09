Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Berdien Stenberg.

Hoewel Duivelseiland klinkt als de hel op aarde, lijkt het ook dit jaar toch of de Expeditieleden het eigenlijk wel lekker rustig vinden. Ze vissen wat, ze zwemmen wat en één keer in de zoveel tijd is er een proef, maar nog zonder consequenties. Deze week ging dat echter anders: de laatste proef zorgde ervoor dat Berdien Stenberg haar spullen moest pakken.

Ook tussen Kamp Noord en Kamp Zuid liep het weer uit op een duel. Voor de derde keer op rij bleek Zuid te sterk en moesten de leden van Noord iemand naar huis sturen. Dionne Slagter werd uiteindelijk, zoals verwacht, naar huis gestemd. Dat interview volgt mogelijk later.

Je verliest de proef. Wat gebeurt er dan?

Stenberg: "Mijn eilandgenoten werden met een bootje meegenomen en ik ging de andere kant op, naar het dorp waar de productie van het programma zit. Daar onderging ik direct een medische check: je wordt gewogen, ze kijken naar eventuele wonden en blaren en of het daar goed mee gaat. Met mij was gelukkig alles goed, dus ik kon meteen door naar het gesprek met Nicolette (Kluijver, presentatrice van het programma, red.) waar me gevraagd werd wat ik wilde eten. Je weet niet wat je proeft als je na acht dagen een blikje cola leegdrinkt, het is niet te beschrijven."

"Op Duivelseiland was heel weinig eten te vinden, misschien dat daar de naam vandaan komt, want verder was het er heerlijk. Hoewel ik zo'n beetje iedere plant uit de grond getrokken heb om te kijken of er niet een knol aan zat, was er geen cassave te vinden. Kokosnoten ook niet en in eerste instantie konden we niet eens vissen, want we hadden geen haken in onze kist. Ik heb daar direct wat over gezegd tegen de productie, want ik denk dat het een foutje was, maar het duurde toen toch nog vier dagen voor we aan de slag konden."

"Als we al eten vonden, liepen we ook nog het risico dat de boel gejat werd: bij de watertanks op het eiland zaten een stel apen die ons bekogelden iedere keer als we langskwamen. Eén keer werden we 's ochtends wakker omdat de apen door het kamp liepen, hadden ze al onze bananen gestolen. Ik vond het zo bijzonder om dat allemaal mee te maken, je bent echt één met de natuur daar."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"De proef zag er op televisie misschien makkelijk uit, maar het was echt heel zwaar. Zowel mentaal als fysiek moest je echt een topprestatie leveren en Eva (Cleven, red.) was gewoon sterker dan ik. Het was ook idioot hoe snel ze de puzzel oploste, Rob (Geus, red.) en Rijk (Hofman, red.) stonden er ook van te kijken. Ze had alles in één keer goed! Ik rekende erop dat ze net als ik nog wel wat problemen zou hebben en hier en daar een foutje had, maar nee hoor. Ik baal ook niet, want ze was zo'n terechte winnaar, ze verpulverde me gewoon."

Afvaller Berdien Stenberg. (Foto: Bruno Press)

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Tijdens die proef was mijn tactiek goed, maar ik had het meer rijtje voor rijtje moeten doen, net als Eva. Vergeet niet dat ik zo'n dertig jaar ouder dan haar ben hè, dat heeft toch ook meegewogen in de proef. Ik voel me weliswaar nog altijd dertig, maar ik ben inmiddels toch echt 62. Bij de andere twee proeven op Duivelseiland had ik ook echt niet kunnen winnen, daar legden Eva en ik het af tegen de mannen. Tijdens de eerste proef moesten we met een speer manoeuvreren, wij kregen dat ding amper omhoog. En de tweede proef stond de boel eigenlijk te hoog, Rob kon met gestrekt arm alles doen, Eva en ik stonden omhoog te werken."

"Helemaal aan het begin, bij de eerste proef toen werd bepaald in welke kampen we terechtkwamen, ging ik op een gegeven moment out. Het was krankzinnig heet en meerdere mensen hadden daar last van. 's Ochtends bij het ontbijt had ik een eitje willen eten met zout, want met die hitte moet je ervoor zorgen dat je dat genoeg binnenkrijgt, maar er was helemaal geen zout. Dat is mijn ondergang geweest, maar daar heb ik ook van geleerd. Op Duivelseiland kookte ik daarom altijd zeewater en bewaarde het zout om door mijn drinkwater heen te doen. Dat zorgde ervoor dat het toen een stuk beter ging."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Vanaf dag 1 was dat Kalvijn (Kelvin Boersma, red.). Die jongen ging als een beest te keer, bleek een echte sportman. Ik had hem helemaal niet zo ingeschat, maar hij was beresterk. En ik vind het belangrijk om Rob even te noemen, want de manier waarop hij zich overal doorheen sloeg, is zo knap. Rijk mag wel naar de sportschool: hij is zo'n vijftien jaar jonger dan Rob, maar die hield 'm met gemak bij."

"Dionne heeft me op een andere manier verrast: ik had niet verwacht dat zij zich mentaal zo van de wijs zou laten brengen. Ze was heel emotioneel en verloor zichzelf daar echt een beetje in. Ik had me van tevoren in alles ingelezen, zo ook in hoe je je het beste kan voorbereiden op het functioneren in een groep. Natuurlijk doe ik dat voor mijn werk ook al, maar ik vond het handig toch nog wat te lezen. Zij had dat ook moeten doen, net als dat zij zich fysiek beter had kunnen voorbereiden, denk ik. Ze zei dat ze dat eigenlijk niet gedaan heeft, dan is het lastig om de boel bij te houden."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Fien (Vermeulen, red.) staat na dat trucje met Hugo (Kennis, red.) onwijs onder druk. Ze heeft de heren uit haar kamp daarmee tegen zich in het harnas gewerkt en dat kan haar nog weleens duur komen te staan. Op Duivelseiland moet er ook iemand naar huis, want ze gaan de balkproef doen. Ik denk dat Eva het daar onwijs goed gaat doen. Ik heb allemaal video's gekeken over turnen en je balans houden en het blijkt dat het handig is om kleine heupen te hebben, of in ieder geval dat je heupen even breed zijn als je schouders. Dat heeft zij én ze heeft ook nog kleine voeten. Dat gaat helpen. Dus een van de mannen gaat eruit."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Kalvijn dus, die gaat nog heel ver komen. En Tim (Coronel, red.) hebben we nu nog weinig voorbij zien komen, maar die man is onwijs sterk. Ik zou het leuk vinden als ze nu alles weer een beetje door elkaar gaan gooien, zodat we ook meer van hem kunnen zien en van bijvoorbeeld Shary-An (Nivillac, red.)."