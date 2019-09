1,06 miljoen mensen hebben PSV en Ajax het zondag tegen elkaar zien opnemen via betaalzender FOX Sports 1. De Eredivisie-wedstrijd die eindigde in 1-1 was niet via een openbare zender te zien.

De twee ploegen speelden in het Philips Stadion gelijk na doelpunten van Quincy Promes voor Ajax en Donyell Malen voor PSV. De wedstrijd werd ook in Studio Sport Eredivisie uitgebreid besproken, wat de NPO 1,7 miljoen kijkers opleverde.

Het NOS Journaal van 20.00 uur is wederom het best bekeken programma van de zondagavond, met ruim 2 miljoen kijkers. Naast Studio Sport staat ook Expeditie Robinson in de top drie van best bekeken programma's, met 1,5 miljoen kijkers.

SBS6 blijft op hetzelfde tijdstip niet ver achter op RTL 4: met Postcode Loterij Miljoenenjacht wist de zender 1,4 miljoen kijkers te boeien.