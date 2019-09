NPO1 en SBS hebben zaterdagavond meer dan een miljoen kijkers getrokken met de programma's Beste Zangers en Ik hou van Holland. RTL wist met Dancing With The Stars de top tien van best bekeken programma's niet te halen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Onlangs ontketende zich op zaterdagavond een strijd om kijkcijfers tussen RTL en SBS, die de shows Dancing With The Stars en Ik hou van Holland tegenover elkaar programmeerden.

Ik hou van Holland, dat met presentatrice Linda de Mol van RTL naar SBS mee is verhuisd, behaalde 1,05 miljoen kijkers. De spelshow eindigde daarmee op de vierde plaats van best bekeken programma's, achter het NOS Journaal van 20.00 uur (1,5 miljoen), Studio Sport Eredivisie (1,1 miljoen) en Beste Zangers (1,1 miljoen) op NPO1.

Dit Was Het Nieuws en Kassa eindigden allebei net onder de miljoen kijkers. RTL's Dancing With The Stars leverde ten opzichte van vorige week ongeveer 230.000 kijkers in. Deze week keken er 571.000 mensen naar de danscompetitie.