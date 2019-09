Sharid Alles, die sinds ruim een jaar zenderbaas is van 3FM, gelooft dat de luistercijfers van de zender weer in de lift zullen gaan. De radiozender kampt met een dalend marktaandeel en ziet concurrerende stations aan zich voorbij gaan.

"Natuurlijk is dat frustrerend", zegt de 38-jarige Alles hierover in gesprek met het AD (€). "Maar je ziet nu wel voor het eerst sinds ik zendermanager ben, dat we niet meer dalen. 3FM is gigantisch gekelderd, maar we zijn nu stabiel. Vanuit die positie gaan we weer klimmen, daar ben ik van overtuigd. Bij radio gaat dat nu eenmaal extreem langzaam."

Volgens de zendermanager is er het afgelopen jaar veel gebeurd om het marktaandeel omhoog te krijgen. "Niet alles is misschien direct zicht- en hoorbaar. Het zit ook deels in niet-sexy dingen als bedrijfsvoering. Maar het belangrijkste is: de programmering en het muziekformat zijn volledig op de schop gegaan. Daar ben ik hartstikke tevreden mee."

Hetzelfde succes bereiken als in de hoogtijdagen van de zender – tien jaar geleden bereikte 3FM een marktaandeel van een kleine 10 procent – is niet het streven van Alles.

"Continu vergeleken worden met het 3FM van jaren terug, is niet eerlijk. Besef dat de wereld is veranderd en de muziekwereld ook, met platforms zoals Spotify. (…) "Maar we moeten wel weer die topzender worden, meedoen met de grote stations."