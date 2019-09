Eva Jinek maakte vrijdag bekend na vijftien jaar de publieke omroep te verruilen voor RTL, waar ze in elk geval een latenightshow gaat presenteren. De 41-jarige presentatrice begon vijftien jaar geleden als stagiair bij de NOS en mag zich inmiddels rekenen tot één van de succesvolste presentatrices op de Nederlandse televisie.

De van oorsprong Amerikaanse Jinek, die op haar elfde naar Nederland verhuisde, begint in 1997 een studie Amerikaanse geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. In 2004 krijgt ze haar eerste journalistieke baan bij de buitenlandredactie van het NOS Journaal als Amerika-correspondent Charles Groenhuijsen een stagiair zoekt.

"Zes maanden lang heb ik regelmatig de ijskast schoongemaakt en moest ik M&M's en salades halen voor Charles", vertelt Jinek hierover.

"Maar ik mocht ook meedenken over reportages. Als Charles vertelde dat hij iets moest maken, zoals een reportage over Libertarians (een politieke stroming, red.) in New Hampshire, dan hoefde ik dat alleen maar te horen en ging ik al helemaal uit mijn plaat. Mensen zoeken, bellen, informatie vinden. Ik vond het geweldig."

Eva Jinek met Hillary Clinton. (Foto: KRO-NCRV/Annabelle van Hardeveld)

'Daar stond ik dan, voor de camera'

Eenmaal terug in Nederland studeert Jinek af en solliciteert ze op een vacature bij de buitenlandredactie, waar ze wordt aangenomen en aan de slag gaat met haar specialisme de Verenigde Staten.

Jinek doet vooral bureauredactiewerk, maar daar komt verandering in als ze vier jaar later een screentest doet voor presentator van NOS op 3. "Winfried Baijens ging weg en iedereen op de vloer mocht een poging wagen", zegt Jinek.

"Omdat ik dacht dat ik toch geen kans maakte, ging ik er heel relaxed in. Ze belden me op en zeiden: 'We zoeken eigenlijk een jongen, maar jij bent de beste'. Ik had het totaal niet bedacht of gepland, maar zo liep het. En daar stond ik dan voor de camera. 'Jinek, over twee minuten gaan we live. 4,3,2,1.'"

Het optreden van Jinek valt in de smaak en ze mag ook andere bulletins presenteren. Ze is te zien in het verkiezingsprogramma Amerika Kiest, en mag ter voorbereiding hiervan ook af en toe het NOS Journaal presenteren om te wennen aan de studio, de toon en de tijd die zij in beeld zal zijn.

'Ik zie je borsten!'

In diezelfde periode gaat er een filmpje van Jinek viraal, dat is gemaakt voor de uitzending van het journaal en waarin de presentatrice van haar regisseur hoort dat haar decolleté te diep is. Voor draaiende camera's worstelt ze met de vraag of ze nu een knoopje meer of minder van haar blouse moet opendoen en imiteert vervolgens haar moeder: 'Ik zie je borsten!' Een seconde later begint het journaal.

Haar filmpje introduceert Jinek bij een groter publiek en haar populariteit stijgt snel.

Relatie met Moszkowicz kost Jinek Nieuwsuur-baan



In de nacht van 4 op 5 oktober 2008 doet Jinek samen met Philip Freriks verslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en in januari staat ze solo voor de camera tijdens de inauguratie van Barack Obama.

In 2010 - Jinek kan inmiddels ook op een hoop media-aandacht rekenen door haar relatie met de destijds nog als advocaat actieve Bram Moszkowicz - wordt ze aangenomen als presentator van Nieuwsuur. Ze trekt zich echter terug nadat haar integriteit door de redactie in twijfel wordt getrokken wegens de relatie met de advocaat. Wel is ze weer te zien in het Journaal en ook gaat ze voor de radio werken, als ze invalpresentator wordt bij Met Het Oog op Morgen en later ook vaste presentator. Ze doet dit tot 2014.

Met Bram Moszkowicz. (Foto: BrunoPress)

Van NOS naar WNL en KRO

In augustus 2011 maakt Jinek de overstap van de NOS naar WNL. Daar presenteert ze samen met Merel Westrik het ontbijtprogramma Vandaag de dag en op zondagochtend Eva Jinek op zondag.

In april 2013, na ruim anderhalf jaar bij WNL te hebben gewerkt, besluit de presentatrice te gaan werken voor de KRO (inmiddels KRO-NCRV). Daar debuteert ze met Jinek, toen nog een wekelijkse talkshow. Ook maakt ze, afwisselend met Sven Kockelmann, het interviewprogramma Eén op Eén.

In 2015 en 2016 is Jinek op alle werkdagen te zien met een talkshow tijdens de winter- en zomerstop van Pauw en ook maakt ze de documentaireserie De Verenigde Staten van Eva.

Jinek 'verslaat' RTL Late Night

Jeroen Pauw en Jinek wisselen elkaar in 2017 af op het 23.00 uur-tijdslot op NPO1 en ook maakt het tweetal een programma in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Jinek blijkt een succes en wordt regelmatig door meer dan een miljoen mensen bekeken. Hierdoor wordt het een concurrent voor het destijds nog populaire RTL Late Night met Humberto Tan, dat het daarna steeds vaker moet afleggen tegen het programma van Jinek.

Het succes van Jinek wordt volop bekroond. Ze wint de Zilveren Televizier-Ster Presentatrice (2017), Omroepvrouw van het Jaar (2018) en de Sonja Barend Award (2018).

Jinek blijft te zien in haar talkshow, met uitzondering van augustus 2018. De presentatrice, die sinds september 2016 samen is met televisieproducent Dexter van der Voorn, is zwanger en gaat vroegtijdig met verlof. Haar plaats op de late avond wordt tijdelijk ingenomen door Nadia Moussaid.

Jinek uitgeroepen tot Omroepvrouw van het jaar in 2017. (Foto: BrunoPress)

2020: Start bij de commerciëlen

Op 20 september 2019 maakt Jinek bekend dat ze de overstap gaat maken naar de commerciële omroep, nadat daar al maandenlang geruchten over de ronde doen. Op 27 september zal haar talkshow voor het laatst te zien zijn en in januari zal ze haar debuut maken op RTL, waar ze afwisselend met Beau van Erven Dorens een latenightshow gaat presenteren. Jinek zal daarnaast andere programma's gaan maken voor de zender, zoals specials rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Jinek zegt altijd lang en goed te hebben nagedacht over de keuzes die zij heeft gemaakt. "Tegelijkertijd ben ik ook altijd op zoek gegaan naar het avontuur, de wedstrijd en daarmee de mogelijkheid om steeds verder te groeien. Mijn keuze om nu bij RTL aan de slag te gaan, sluit daar naadloos op aan."

De presentatrice kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen vijftien jaar die zij doorbracht bij de NPO. "Het is het juiste moment voor iets nieuws en sommige kansen in je leven zijn te mooi om te laten lopen."