Eva Jinek stapt in januari over naar RTL. De presentatrice heeft een vierjarig contract getekend en gaat voor RTL een latenightshow presenteren, zo meldt het bedrijf vrijdag.

"Peter (Van der Vorst, programmadirecteur, red.) en Sven (CEO Sven Sauvé, red.) bieden mij een fantastische kans om mijn liefde voor de latenightshow verder uit te bouwen", zegt de 41-jarige Jinek over haar overstap.

Momenteel presenteert Beau van Erven Dorens een praatprogramma op de late avond. Hij zal deze plek met Jinek gaan delen. Iedere maand zal de show van presentator wisselen.

In januari maakt de presentatrice, die nu nog met haar talkshow Jinek dagelijks te zien is op NPO1, haar debuut op RTL. Jinek is nog tot en met vrijdag 27 september te zien op de publieke omroep.

Omroep KRO-NCRV werkt aan een programma dat na deze periode op dit tijdslot te zien zal zijn. De omroep zal hierover in gesprek gaan met de NPO.

Presentatrice krijgt ruimte voor andere programma's

Jinek zal daarnaast ook andere programma's gaan maken voor de zender, zoals specials rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

"Daarnaast krijg ik de ruimte om mijn online platform - de plek waar ik al mijn journalistieke en persoonlijke interesses kan delen met vooral jonge vrouwen - echt serieus te ontwikkelen."

'Het juiste moment voor iets nieuws'

Jinek zegt altijd lang en goed te hebben nagedacht over de keuzes die zij heeft gemaakt. "Tegelijkertijd ben ik ook altijd op zoek gegaan naar het avontuur, de wedstrijd en daarmee de mogelijkheid om steeds verder te groeien. Mijn keuze om nu bij RTL aan de slag te gaan, sluit daar naadloos op aan."

De presentatrice kijkt met een goed gevoel terug op de afgelopen vijftien jaar die zij doorbracht bij de NPO. "Het is het juiste moment voor iets nieuws en sommige kansen in je leven zijn te mooi om te laten lopen."

Van der Vorst is blij met de komst van Jinek en had naar eigen zeggen "intense en inspirerende gesprekken" met de presentatrice. "Haar journalistieke scherpte en sprankelende persoonlijkheid maken haar tot een van de toppers in het vak. Dat heeft ze inmiddels ruimschoots bewezen."

Ook prijst de programmadirecteur de humor en zelfspot van Jinek. "Dat geven we bij RTL graag alle ruimte."

'Ze weet haar kijkers elke avond te verrassen'

De KRO-NCRV heeft ook een reactie gegeven op het vertrek van de presentatrice. "Wij vinden het jammer dat zij ons én de publieke omroep verlaat. Hoezeer we het ook betreuren, we respecteren Eva's keuze en we wensen haar alle goeds toe."

De huidig werkgever van de presentatrice roemt haar bevlogenheid en grote persoonlijke drive. "Ze weet haar kijkers elke avond te verrassen en haar gasten te prikkelen."

Begon haar carrière op de buitenlandredactie

De in de VS geboren presentatrice begon haar carrière op de buitenlandredactie van het NOS Journaal. Later ging ze aan de slag als nieuwslezeres. Jinek zou in 2010 Nieuwsuur gaan presenteren, maar door haar relatie met advocaat Bram Moszkowicz werd getwijfeld aan haar journalistieke onafhankelijkheid.

In 2011 stapte de presentatrice over naar WNL, waar ze Eva Jinek op zondag presenteerde. In 2013 kondigde ze haar overstap naar KRO-NCRV aan, waarna ze bij WNL direct van de buis werd gehaald. Bij KRO-NCRV heeft ze haar eigen talkshow en maakte ze onder meer het reisprogramma De Verenigde Staten van Eva.

Jinek won in de afgelopen jaren ook meerdere prijzen, waaronder de Zilveren Televizier-Ster Presentatrice (2017), Omroepvrouw van het Jaar (2018) en de Sonja Barend Award (2018).