Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Samenvatting: 75 jaar bevrijding: Market Garden

10.45 - 12.35 uur op NPO1

75 jaar geleden probeerden de geallieerden de Duitsers de genadeklap toe te brengen met Operatie Market Garden. Het plan liep volledig mis: de cruciale brug bij Arnhem kon niet worden behouden, waardoor het noorden en het westen de hongerwinter werden ingeleid. Vanaf de Ginkelse Heide bij Ede een live verslag van de Airborne-herdenking, in aanwezigheid van onder anderen prinses Beatrix en de Britse prins Charles.

Documentaire: Jetske's Race: op weg naar de Alzheimerpil

21.05 - 22.00 uur op NPO2

Jetske is 38, staat midden in het leven en is kerngezond, maar ze is drager van het alzheimergen. Ze kan net als haar moeder, opa en oma op jonge leeftijd komen te overlijden. Om het niet af te wachten, probeert ze baanbrekend wetenschappelijk onderzoek naar een medicijn op weg te brengen. Maar dat is nog niet zo makkelijk.

Amusement: Dr. Pimple Popper

22.00 - 23.00 uur op TLC

Sandra Lee verlost klanten van hun problemen: ze haalt mee-eters, cysten en acne weg. In deze aflevering zien we Brandi, die bang is om een enorme puist op haar borst weg te laten halen.

Muziekprogramma: Beste Zangers

20.35 - 21.35 uur op NPO1

De muziek van singer-songwriter Ruben Annink staat in deze uitzending centraal. Hij was in 2012 al te zien in The Voice Kids en deed mee aan De Beste Singer-Songwriter. Zijn Nederpop wordt gezongen door onder meer Floor Jansen en Samantha Steenwijk.

Thriller: Deep Blue Sea

22.45 - 00.40 uur op Veronica

Biologe Susan McAlester (Saffron Burrows) onderzoekt haaien. Ze kweekt exemplaren met een enorme hersencapaciteit, maar ontdekt dat de haaien hierdoor naast bijzonder intelligent, ook enorm agressief worden. De haaien proberen te ontsnappen en koers te zetten richting open zee.

