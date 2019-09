Hoewel ze al jarenlang op televisie te zien is, heeft ook Linda de Mol nog weleens last van onzekerheden en zenuwen. De presentatrice vindt het belangrijk daar eerlijk over te zijn.

In gesprek met NU.nl vertelt De Mol dat mensen vaak verwachten dat zij geen onzekerheden meer kent. "Dan zeggen ze: 'Kom op zeg, op jouw leeftijd? Met jouw staat van dienst?' Ja! Iedereen heeft dat toch? Dus waarom zou ik dat niet hebben?"

Een week eerder zei de presentatrice bij Eva Jinek aan tafel dat ze wakker had gelegen toen haar programma's Ik hou van Holland en Postcode Loterij Miljoenenjacht van start gingen bij SBS6. Maar ook over haar uiterlijk is ze weleens onzeker.

"En ik denk met mij wel 75 procent van de vrouwen. Dus juist dat benoemen, dat zeggen en dat delen met elkaar, is volgens mij heel erg belangrijk", aldus De Mol, die het thema daarom ook wil bespreken in de programma's die zij en Jildou van der Bijl, tien jaar lang hoofdredacteur van LINDA en nu mede-creatief directeur, ontwikkelen voor Net5.

"Ik denk dat het je sterker maakt als je kwetsbaar durft te zijn. Hoe eerlijker en oprechter, hoe kwetsbaarder, hoe sterker. Want als je het gedeeld hebt, kan er eigenlijk niet zo heel veel meer gebeuren", aldus Van der Bijl.

Ontwikkelen van nieuwe programma's

De programmamakers zijn in dat kader ook eerlijk over de onzekerheden die komen kijken bij het ontwikkelen van een nieuwe strategie voor de zender. Hoewel programma's als Grey's Anatomy en Masterchef goed bekeken worden op Net5, bleken de zelfontwikkelde Nederlandstalige programma's de laatste jaren minder populair bij het publiek.

"Dat blijft onwijs moeilijk en heel ingewikkeld. Waar wij op afgaan is een combinatie van expertise en data, maar ook vooral heel goed nadenken over waar wij zelf de televisie voor zouden aanzetten. Wat willen we zelf zien en wat willen we absoluut niet gemist hebben?", aldus Van der Bijl.

Door de kanalen te gebruiken die De Mol en Van der Bijl al tot hun beschikking hebben, zoals LINDA.nl en de verschillende LINDA.-tijdschriften, hopen ze hun publiek al van tevoren te betrekken bij bijvoorbeeld de talkshow van Merel Westrik, die op woensdagavond te zien zal zijn.

De Mol: "We willen dat vrouwen zich herkennen in wat we bespreken, dat ze zich veilig voelen en het er met hun vriendinnen, zussen en moeders over willen hebben. Dat je, als er straks allemaal bekende vrouwen met elkaar praten over hoe eenzaam ze zich voelden na de scheiding, denkt: oh, dus zij hebben dat ook? Als we dat gevoel kunnen creëren, gaan we de goede kant op."