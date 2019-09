Hans Wilbrink, die tussen 1976 en 1982 afwisselend met enkele anderen (adjunct-)hoofdredacteur en waarnemend hoofdredacteur was van Nieuwe Revu, is afgelopen zaterdag op zeventigjarige leeftijd overleden.

Derk Sauer stelt dat Wilbrink bij Nieuwe Revu "de spil waarom alles draaide" was in de periode dat Sauer zelf hoofdredacteur werd.

"Hij was altijd het vroegst op de redactie (nu was dat op zich niet zo'n prestatie) en vertrok als laatste", schrijft Sauer in een in memoriam in Nieuwe Revu. "Als adjunct was Hans verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het blad – het halen van de deadlines, de contacten met de drukkers, de fotopersbureau's, de freelancers en niet te vergeten Het Budget! Dat was nogal een ding, want in die dagen werd er nog met geld gesmeten."

Volgens Sauer was Wilbrink moeilijk van z'n stuk te brengen "door de stoet aan ego's die langskwamen, van Ischa Meijer tot Theo van Gogh, van Barend en Van Dorp tot Boudewijn Büch en vele, vele anderen."

Wilbrink was na zijn tijd bij Nieuwe Revu onder meer directeur-uitgever van VARA en was na zijn pensioen de drijvende kracht achter de Mercurs, de prijzen voor de tijdschriftenbranche.