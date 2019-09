Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor donderdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Comedy: Je had erbij moeten zijn

22.25-23.00 uur op NPO1

Waargebeurde verhalen worden tot leven gebracht door Dennis Weening en Olga Commandeur. Weening vertelt dat hij niet zo onschuldig is als hij lijkt, want hij neemt iets mee wat niet van hem is. Commandeurs sportiviteit lijkt grenzeloos, maar er is toch wel een grens: één sport gaat haar te ver.

Film: 17 Again

20.30-22.30 uur op Net5

Mike O'Donnell (Matt LeBlanc) gaat terug naar zijn zorgeloze zeventienjarige zelf (Zac Efron). Hij was de sterbasketballer van de school en had grote plannen om naar de universiteit te gaan. Deze dromen kon hij vergeten toen zijn vriendin zwanger werd. Nu is hij weer zeventien jaar oud en kan hij die periode uit zijn leven opnieuw doen.

Reportage: Grenzeloos Talent

21.40-22.35 uur op NPO3

Twaalf vluchtelingen doen hun best om een carrière op te bouwen in Nederland. Deze aflevering gaat over Amera en Wasem. Amera kom uit Syrië en wil hier bevallingen begeleiden. Wasim studeerde in Aleppo en wil nu zijn toekomst in Nederland opbouwen door middel van muziek.

Reality: Chantal's Pyjama Party

20.30-21.30 uur op RTL 4

Chantal Janzen overnacht bij verschillende bekende Nederlanders en organiseert elke keer een pyjamaparty. Deze keer gaat ze op bezoek bij Maan en Alex Klaasen. Bij Maan gaan ze karaoke doen en bij Alex blijft de deurbel 's nachts maar gaan: van goede nachtrust is geen sprake.

Film: Just My Luck

22.30-0.35 uur op Net5

Ashley (Lindsay Lohan) heeft altijd geluk gehad, maar op een dag heeft ze plots alleen nog maar pech; haar perfecte leven verandert in een hel op aarde. Het leven van Jake (Chris Pine) verandert juist in een aantrekkelijke wereld. Ashley is bereid om alles op alles te zetten zodat ze hun levens weer om kan wisselen.

