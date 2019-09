Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor vrijdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Talentenjacht: The Voice Senior

20.30-22.30 op RTL 4

Vanavond is de spannende finale van The Voice Senior. De talenten die de zestig zijn gepasseerd, moeten hun coaches en het stemmende publiek in de zaal zien te overtuigen met hun stem. De winnaar mag een single opnemen en een optreden geven in de Amsterdamse Ziggo Dome.

Amusement: Helden door de Modder VIPS

20.35-22.30 op SBS6

De grote finale is aangebroken. De zes beste teams strijden op een compleet nieuw parcours om de Viking-Hammer. Wie wordt de grote winnaar?

Talkshow: Beau

22.30-23.35 op RTL 4

Beau van Erven Dorens neemt de dag door met kijkers en gasten. Hij bespreekt het laatste nieuws en duikt in onderwerpen die hem opvallen of persoonlijk raken.

Documentaire: Stacey Dooley Meets the ISIS Brides

20.25-21.20 op NPO3

Deze westerse vrouwen vertrokken samen met hun geradicaliseerde echtgenoot naar Syrië om daar voor de islamitische heilstaat te strijden. Toen IS verslagen werd, belandden de vrouwen met hun kinderen in een gevangenkamp. De Britse onderzoeksjournalist Stacey Dooley bezoekt ze in de kampen in Noord-Syrië. Sommigen zijn nog steeds IS-aanhangers, terwijl anderen liever naar huis willen.

Thriller: Secret Window

20.30-22.30 op SPIKE

Mort Rainey (Johnny Depp) is een schrijver die door een moeilijke periode in zijn leven gaat. Daarnaast wordt hij ook nog gestalkt. Deze stalker beschuldigt Rainey van het stelen van zijn verhaal, waarvan hij alleen het einde zou hebben aangepast. Dan gebeuren er steeds meer vreemde dingen rond het huis van Rainey.

