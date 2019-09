Er komt een speciale aflevering van First Dates met bekende Nederlanders. De uitzending vindt plaats op Valentijnsdag, 14 februari 2020, bevestigt een woordvoerder van BNNVara aan het AD.

In het programma gaan mensen die elkaar nog niet kennen in een restaurant op een eerste date en besluiten na de afspraak of ze elkaar nog vaker zouden willen zien.

Het is de bedoeling dat de bekende Nederlanders in het programma op een date gaan met onbekende mensen. Het is nog niet bekend welke bekende Nederlanders meedoen, maar radio-dj Giel Beelen maakte eerder vandaag wel bekend benaderd te zijn voor de show.

Beelen vertelde op Radio Veronica dat hij de persoon die hem belde eerst uitlachte, maar later toch overwoog zich aan te melden. De opnames van de speciale uitzending moeten in december plaatsvinden. Een nieuwe reeks van het datingprogramma begint op 7 oktober.