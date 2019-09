Voor de tweede keer gaan de dj's van NPO3FM in de week voor Kerst kilometers maken en geld ophalen voor het Rode Kruis, dit jaar voor de slachtoffers van mensenhandel. NU.nl spreekt Sander Hoogendoorn, Eva Koreman en Rámon Verkoeijen over Serious Request: The Lifeline en de bijna 500 kilometer lange wandeltocht van Goes naar Groningen die zij - dit keer samen met luisteraars - gaan afleggen.

Zowel Hoogendoorn (rechts op de foto), Koreman (tweede van links) als Verkoeijen (derde van rechts) doen voor de tweede keer mee. Vorig jaar vormde Koreman met Sander Hoogendoorn een loopduo, dit keer mag ze de vele kilometers afleggen met Frank van der Lende.

"Met iedereen heb je een ander soort chemie", vertelt ze in gesprek met NU.nl. "Met Frank heb ik de neiging om een beetje te klieren, dat steken we in elkaar aan." De Expeditie Robinson-deelnemer ziet tegen één ding op. "Dat Frank zo lang is. Als hij in zijn eigen tempo loopt met die lange benen, moet ik draven en ben ik het kleinere vrouwtje dat achter hem aan dribbelt. Maar deze keer doe ik wel andere schoenen aan. Vorige keer eindigde ik de tocht met achttien blaren, de laatste stukken heb ik op woede, wilskracht en ibuprofen gelopen."

Verkoeijen gaat de kilometers wederom afleggen met Mark van der Molen, met wie hij ook een middagprogramma maakt. "Als je om 3.00 uur 's nachts samen buiten loopt om radio te maken, creëert dat een andere band dan samen in de studio werken. Mark en ik spraken zelfs samen trucjes af. Dan zei ik bijvoorbeeld dat mijn sok dubbel zat en dat ik dit even goed moest doen en dan konden we weer even tien minuutjes zitten."

Hoogendoorn liep vorig jaar samen met Koreman, dit keer heeft hij Herman Hofman als wandelpartner. "Qua energie wordt dat wel rustiger", vertelt de dj. "Eva is een spring-in-'t-veld daar gooi je een kwartje in en daar heb je zes uur plezier van." Hoogendoorn en Hofman zijn zeker geen onbekenden van elkaar: "Voor 3FM zaten we al bij hetzelfde station, als jonge broekies die ertussen probeerden te komen. Hij heeft het hart op de goeie plek."

'Zie stoet voor me met lampionnen en kerstmutsen'

Nieuw dit jaar is dat de dj's ook vergezeld worden door luisteraars, die delen van de route kunnen meelopen.

"Vorig jaar was de aanloop naar de actie heel kort, in drie maanden werd er een concept uit de grond gestampt", vertelt Hoogendoorn. "In alle hectiek is het toen niet rondgekomen dat er mensen mee zouden lopen. Dit is juist het leukste van de hele actie, het past goed bij 3FM. We zijn geen station met overbetaalde dj's, maar zijn één met de luisteraar. Ik kijk ernaar uit om met de luisteraars te lopen en elkaar te voeden met verhalen."

Koreman ziet er een romantisch beeld bij. "Met een stoet die in het donker loopt, met lampionnen en kerstmutsen erbij. Het is enorm leuk dat mensen het actief met ons kunnen meebeleven en dat ze niet meer alleen naar een paar poppetjes in een huis kijken."

'Drie doelen vonden mensen te veel'

De actie kon vorig jaar op minder belangstelling rekenen van de luisteraars, kijkers en media dan toen Serious Request nog plaatsvond in een glazen huis. Ook de totaalopbrengst was lager dan in de jaren daarvoor. 3FM haalde in 2018 een totaalbedrag van 1,4 miljoen euro op, wat een stuk minder was dan de laatste editie van het Glazen Huis (ruim 5 miljoen euro).

"Verandering is altijd moeilijk", zegt Koreman. "Men wist niet hoe het eruit zou zien, hoe het op de radio zou klinken. Ik denk dat het dit jaar wel goed komt. Mensen kennen het concept beter en hebben vorig jaar gezien dat het mooie, pure en eerlijke radio is."

"Vorig jaar hadden we drie doelen, wat veel mensen teveel vonden", vult Verkoeijen aan. "Ik was er zelf ook geen voorstander van, omdat je mensen dan dwingt te kiezen."

"De route die we nu lopen is veel makkelijker te communiceren", vindt Hoogendoorn. "We lopen van Goes naar Groningen, die actie is in één zin uit te leggen. Ook het doel, mensenhandel, is een mooi doel, dat je in één week op de agenda kunt zetten. Veel mensen weten niet wat er bij mensenhandel komt kijken: dat het ook in Nederland plaatsvindt, dat het zelfs op scholen gebeurt. Dat is een secundaire bijkomstigheid van de actie: dat mensen er ook iets van leren, en kunnen helpen er iets tegen te doen."