Frits Wester heeft dinsdag in een korte verklaring in RTL Boulevard laten weten "klaar te zijn met alle verhalen" over zijn televisieoptreden op zondag 8 september. De politiek verslaggever was dinsdag voor het eerst in jaren niet aanwezig bij Prinsjesdag, zo werd maandag door zijn werkgever besloten.

Aan het entertainmentprogramma laat Wester weten "nog even niets te doen" en dat hij "gewoon even rust wil".

De politiek commentator moest na een vlucht met vertraging voor de camera verschijnen om te vertellen over de pleitnota van het Openbaar Ministerie (OM) tegen Geert Wilders. In de nieuwsuitzending leek Wester niet helemaal helder en op sociale media ontstond de vraag of hij voorafgaand aan zijn optreden alcohol had gedronken.

RTL en Wester gingen vervolgens in gesprek. Deze gesprekken waren de reden dat Wester dinsdag niet bij Prinsjesdag aanwezig was.

Voor velen zijn Prinsjesdag en Wester onlosmakelijk met elkaar verbonden, omdat de verslaggever sinds 2004 vrijwel jaarlijks het embargo op de miljoenennota weet te omzeilen en de begroting al voor de derde dinsdag in september weet te publiceren. Ook afgelopen vrijdag publiceerde RTL Nieuws het voorwoord van de nota.

Wester: 'Was erg moe'

Wester zegt zelf dat hij "heel erg moe" was tijdens de uitzending. "Het had inderdaad strakker gekund, dat geef ik meteen toe."

"Ik maak mij zorgen, want dit was niet goed", reageerde adjunct-hoofdredacteur Marc Schreuder.

Ook in oktober 2018 ontstond ophef over Wester, toen hij een televisieoptreden gaf na het overlijden van Wim Kok. Wester liet toen in een reactie weten dat hij de voorgaande dagen te weinig had geslapen.