Nederlanders luisteren vergeleken met twee jaar geleden ongeveer evenveel naar live radio, ondanks de populariteit van diensten als Spotify, Apple Music en Deezer. Gemiddeld luisteren mensen 144,7 minuten per dag naar live radio, blijkt uit de AudioMonitor, het tweejaarlijkse onderzoek van de Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO).

Dat is iets meer (0,3 minuten) dan twee jaar geleden. Live radio is daarmee goed voor 72 procent van het totale luistervolume. De meeste mensen luisteren via hun radio- of stereo-installatie, autoradio of draagbare radio naar het medium.

De totale audioconsumptie, waarin naast live radio ook het luisteren naar (eigen) muziek is meegenomen, is de afgelopen twee jaar toegenomen van 190 naar 202 minuten per dag.

Bijna vijf miljoen mensen luisteren naar podcasts

Ook podcasts zijn populair. Inmiddels luisteren volgens het onderzoek, dat werd uitgevoerd onder 5.289 Nederlanders van dertien jaar en ouder, bijna vijf miljoen mensen naar podcasts, van wie een kwart een abonnement heeft op een of meerdere podcasts.

Deze werden vaak beluisterd via een muziekdienst (38 procent) of via de app of website van een radiozender (33 procent). Gemiddeld luisteren mensen 41 minuten per sessie.