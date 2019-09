Douzen Kroes begint een eigen YouTube-kanaal: Doutzen Diaries. Het kanaal gaat dinsdag online. Het model werd door YouTube benaderd voor het internetprogramma.

Met haar video's geeft het 34-jarige model een inkijkje in haar dagelijks leven, zowel op werk- als privégebied. Kroes was maandagavond te gast in Jinek om meer over het YouTube-kanaal te vertellen.

Kroes legde uit waarom ze er geen moeite mee heeft om haar privéleven bloot te geven op internet: "Ik ben privé altijd bezig geweest met filmen. Wat ik jammer vond is dat wat ik allemaal meemaak niet kan delen en terughalen. Nu heb ik al acht maanden een team om me heen dat mij volgt waardoor ik heel veel beeldmateriaal heb. Daarmee wil ik een andere kant van mezelf laten zien. De kant die mensen af en toe wel zien in de media, maar die ze niet begrijpen. Ik denk dat het leuk is om te zien dat ik echt heel anders ben dan hoe ik altijd ben neergezet."

Het topmodel wil dat doen door een inkijkje te geven in bijvoorbeeld haar relatie, het gezinsleven met de kinderen en hobby's. "Mijn man vond het eerst wel moeilijk. Hij wist natuurlijk ook niet wat er precies ging gebeuren. Maar we filmen dus alles: ook ruzies, dat maakt mij niet uit. Maar we hebben totale controle over wat we gaan laten zien. Als we iets er niet in willen, dan gebeurt het niet."

Doel is ook om een realistisch beeld te schetsen van het werk dat Kroes doet. "Dat vind ik heel belangrijk. Maar ook het contrast tussen mijn werk en het moederschap. Ik kom terug van de New York Fashion Week en haal de kinderen van school en sta te koken, Dat is wie ik ben. Ik geniet enorm van de glamour en alle aandacht, maar ook van thuiskomen en moeder en vrouw zijn."

Dochtertje Mylenna vindt alle aandacht nu ook al prachtig, aldus Kroes. Lachend: "Misschien komt er van haar wel een spin-off. Want zij steelt nu al de spotlights. Het is echt een typetje die je ook gaat leren kennen denk ik. Een geboren ster. Ik herken daar niets van mezelf in. Denk dat ze dat van haar vader heeft. Mijn zoontje Phyllon lijkt dan weer meer op mij als het gaat om over hoe ik over dingen denk en hoe gevoelig ik ben."

Kroes weet niet wat ze moet verwachten als reactie van het publiek. "Volgens mij vinden mensen het heel fijn om elkaar in een hokje te stoppen. Ik ben een moeder, getrouwd en heb twee kinderen. Als ik dan een filmpje post in sexy lingerie dan vinden mensen dat niet kunnen. Dan ben ik een slecht voorbeeld. Maar dat ben ik ook. En ik vind het af en toe ook heel leuk om te provoceren. En nu kan ik dat dus helemaal zelf regisseren."

Kroes is getrouwd met dj Sunnery James, met wie ze twee kinderen heeft: Phyllon (8) en Myllena (5). Ze liep shows voor grote namen als Dolce & Gabbana, Gucci en Versace.