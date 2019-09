Linda de Mol is niet onbekend met stevige concurrentie: zowel in haar televisiewerk, als in het bladensegment en online wordt de presentatrice regelmatig geconfronteerd met nieuwe gezichten en nieuwe titels. Hoewel dat zorgt voor spanning en zenuwen, merkt ze toch vooral dat het motiverend werkt.

In gesprek met NU.nl vertelt de 55-jarige presentatrice dat haar titels weinig last hebben van de problemen in de tijdschriftenwereld, waarbij titels sneuvelen, of de oplage flink daalt. Toch blijft het spannend als er nieuwe, vergelijkbare, titels op de markt verschijnen zoals de Wendy en &C.

"Toen ik hoorde dat zowel Wendy (van Dijk, red.) en later ook Chantal (Janzen, red.) een eigen blad begonnen, dacht ik in eerste instantie: Oh help. Maar meteen daarna dacht ik ook: 'Dan moeten wij ervoor zorgen dat we scherp en vernieuwend blijven. Dat we erbovenop zitten en kritisch blijven in wat we maken. En dat heeft gewerkt, want we hebben er eigenlijk helemaal geen last van gehad."

De Mol en haar team merken dat adverteerders nog steeds happig zijn op de uitgaves van het team van Mood For Magazines, dat inmiddels onderdeel is van Talpa. Dat merkten ze ook weer bij de onderhandelingen voor LINDA. Loves, de nieuwe lifestylegids van het blad dat één keer in het half jaar uitkomt.

"Het is nieuw en nieuw is heel belangrijk. Dat merk je heel erg in de adverteerdersmarkt. In de bladenwereld is het toch iets moeilijker dan vroeger. Maar dan zie je dat als je met iets nieuws komt, dat ze dat toch wel heel fijn vinden. En dan willen ze toch vaak meewerken. Althans: dat is onze ervaring."

Lekker eten, mooie reizen

In LINDA.Loves komen alle favoriete dingen van De Mol voorbij, waaronder lekker eten en mooie reizen. Wonen en mode, onderwerpen die eerder in losse specials werden belicht, vallen daar eveneens onder. Hoewel De Mol eten en reizen verkiest boven mode en wonen in haar dagelijks leven, zag het team het niet zitten daar ook nog losse titels van te maken.

Volgens Iebele van der Meulen, hoofdredacteur van de LINDA.-specials, is dat een strategische zet. "Dan lig je met zoveel titels in het schap, dan krijg je een beetje een overkill waardoor mensen keuzes moeten maken. Dat willen wij ze helemaal niet aandoen en dus doen we dat niet. Nu zijn ze met één gids voor een half jaar van van alles op de hoogte."