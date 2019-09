Bekende Nederlanders proberen in Expeditie Robinson te overleven op een onbewoond eiland. Iedere week valt er iemand af, die teleurgesteld terug naar huis gaat. NU.nl spreekt wekelijks met de afvaller. Deze week: Jaap van Deurzen.

Nadat Anita Heilker vorige week gedwongen het Filipijnse eiland moest verlaten, wist Kamp Zuid ook deze week de immuniteitsproef niet te winnen en moest er opnieuw iemand naar huis gestemd worden.

Hoewel de kandidaten twijfelden aan de kracht van Dionne Slagter, kreeg Jaap van Deurzen - met zijn 66 jaar de oudste deelnemer van het jaar - bij de eilandraad één stem meer en moest hij uiteindelijk zijn spullen pakken.

Je wordt weggestemd en loopt weg. Wat gebeurt er dan?

"Na het praatje met iemand van de productie werd me meteen een hoop eten voorgezet en kreeg ik een koud biertje ingeschonken. De productie had eerder die avond sashimi gegeten, waar ik direct heel veel zin in had, maar helaas was de vis op en zag ik mijn hoop op tonijn zo verdwijnen. Gelukkig waardeer je op zo'n moment alles en voelt ieder klein ding als een enorme luxe. Lekker eten en een biertje is fijn, maar stel je eens voor dat je een paar dagen op bamboe hebt geslapen. Ik heb echt twee dagen van alles genoten, daarna werd het allemaal toch weer normaler, jammer is dat eigenlijk."

Wat is, denk jij, de reden dat je eruit ligt?

"Ik vind dat moeilijk te zeggen. Als ze me er vorige week uit hadden gestemd, had ik het denk ik beter begrepen dan nu. Toen was ik geblesseerd. Ze vonden allemaal dat ik niet mee moest doen aan de proef. Maar nu was er niks meer aan de hand en kon ik zo nog dagenlang door. Het ging tussen mij en Dionne en uiteindelijk zullen ze toch voor haar hebben gekozen, omdat ze verwachtten dat ik - omdat ik ouder ben - na verloop van tijd zwakker zou worden. Dat ik niet net zo hard kon rennen of zo. Ik heb toch het imago van een kluns opgebouwd."

"Het scheelt wel dat ik het al min of meer aan zag komen. Voor we naar de eilandraad gingen, zat ik met Dionne, die zei dat ze mijn plek op het bamboebedje die avond kon innemen. En toen we richting de raad liepen, deed Frank (van der Lende, red.) zijn arm om mij heen en kneep me in m'n schouder. Toen wist ik het eigenlijk wel."

Afvaller Jaap van Deurzen (foto: BrunoPress)

Wat had je achteraf anders willen doen?

"Ik weet niet of ik dingen anders had kunnen doen. Dat gekonkel, dat gebabbel over waarom mensen niet op mij moeten stemmen of juist wel, dat pas niet bij me. Ik heb dat van tevoren ook al gezegd tegen de productie: als het daarop aankomt, heb je aan mij niets. Net als boer Jan (die vorig jaar won, red.) had ik er graag een beetje tussendoor willen glippen. Nuttig voor de groep, maar niet per se opdrachten winnend. Dat mensen een beetje vergeten om jou eruit te stemmen. Helaas, ik heb het niet mogen waarmaken."

Wie heeft je tijdens je deelname verrast?

"Hugo (Kennis, red.) wist zo ongelofelijk veel van het spel en van survivallen. Hij leerde me hoe ik cassaveplanten uit de grond moest trekken, wist van alles een mooi maaltje te maken, compleet met versiering erbij. En niet alleen dat, hij heeft een onwijze energie. Ik wilde met de 47 graden Celsius zo af en toe ook even in het water liggen, maar hij kon constant doorgaan."

Wie gaat er de volgende aflevering uit?

"Als Kamp Zuid weer verliest, vrees ik toch voor Dionne. Tijdens de proef, toen het haar niet lukte om het labyrint door te klimmen, vielen mensen haar onwijs af. En tijdens de eilandraad heeft het haar gered dat ze zelf een extra stem kon inzetten, anders was het gelijkspel tussen ons geworden."

"Dat het in de promo voor volgende week lijkt dat mijn kampleden toch een beetje ruzie krijgen, vind ik jammer. Het was bij ons gezellig, misschien iets te, zoals Frank ook al opperde. Bij het andere kamp zie ik toch veel onenigheid. Dat kan ook zijn wat de makers ons laten zien natuurlijk, maar het lijkt daar een stuk minder knus."

Wie vind je het sterkst overkomen?

"Van mijn team zonder enige twijfel Hugo. Hij heeft alle voorgaande seizoenen gezien en geanalyseerd en lijkt heel goed te weten hoe het spel gespeeld moet worden. Daarbij: ik gun het hem ook gewoon, hij doet zo z'n best. Van het andere team weet ik het niet zo goed, al vind ik Mariana (Verkerk, red.) heel sterk overkomen als ik haar op televisie zie."