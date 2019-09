Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor woensdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Realityprogramma: Aan 't Zand

20.40 - 21.30 uur op NPO1

In dit programma maken zes professionele kunstenaars de prachtigste zandsculpturen. Het is een wedstrijd en daarom bepaalt een deskundige jury elke week welke deelnemer naar huis moet. Presentatie is in handen van Marlijn Weerdenburg.

Documentaire: Cold Case Hammarskjöld

23.15 - 01.20 uur op NPO2

Deze documentaire, die gemaakt is door Deense regisseur Mads Brügger, vertelt over een onderzoek van een Zweedse detective. De mysterieuze dood van Dag Hammarskjöld moet worden onderzocht, maar in het onderzoek komen nog meer ernstige zaken naar boven.

Documentaire: De Schuldmachine

21.20 - 22.30 uur op NPO3

Willem Los vertelt over de schulddossiers van drie jongvolwassenen uit Amsterdam-Zuidoost. De verhalen achter de schulden worden verteld en er wordt naar oplossingen gezocht. De documentaire laat zien hoe makkelijk je gevangen raakt in een systeem waar de schuldenindustrie enorm veel geld mee verdient.

Film: The Three Musketeers

20.30 - 22.40 uur op RTL 7

In 1625 trekt D'Artagnan (Logan Lerman) naar Parijs om musketier te worden. Samen met de drie musketiers neemt hij het op tegen kardinaal Richelieu (Tim Curry). De kardinaal wil een oorlog met Engeland ontketenen, maar de musketiers zullen dat proberen te voorkomen.

Film: The Bucket List

20.30 - 22.30 uur op Net5

Multimiljonair Edward Cole (Jack Nicholson) en Carter Chambers (Morgan Freeman) leren elkaar kennen in het ziekenhuis. Voordat ze overlijden, willen ze nog een aantal dingen doen in hun leven. Samen stellen ze een bucketlist op en maken een onvergetelijke reis. Ze worden beste vrienden en leren om alles uit het leven te halen.

