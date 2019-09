Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor dinsdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Cultuur: Sterren op het Doek

20.35 - 21.15 uur op NPO2

In dit programma worden bekende Nederlanders door kunstenaars vastgelegd op het doek. Deze week is Floortje Dessing aan de beurt. Ze praat met Özcan Akyol over ongemakkelijkheid en de onrust in haar leven.

Onderzoeksprogramma: Make Holland Great Again

20.25 - 21.20 uur op NPO3

Sahil Amar Aïssa doet in dit programma een poging om Nederland beter te maken. In deze aflevering test hij hoe mensen reageren als je je in het openbaar gedraagt alsof je langs een voetbalveld staat. De thema's van deze week zijn schelden, eenzame ouderen en reanimatie.

Realityprogramma: Steenrijk, straatarm

20.30 - 21.30 uur op SBS6

Schoenenontwerpster Zeynep Dag en haar persoonlijke assistente ruilen een week met familie Nieuweboer. Dag woont in een suite in Parijs en de familie Nieuweboer in een sociale huurwoning in Den Helder.

Thriller: Arbitrage

22.30 - 00.35 uur op RTL 7

Robert Miller (Richard Gere) lijkt alles te hebben. Hij heeft veel geld, macht en een prachtig gezin. Maar in werkelijkheid heeft hij veel schulden en gaat zijn bedrijf hieraan ten onder. Als Miller besluit een weekend weg te gaan met zijn maîtresse komt hij alleen maar meer in de problemen.

Documentaire: Down The Road

22.05 - 22.55 op NPO3

Dieter Coppens neemt zes jongvolwassenen met het syndroom van Down mee op een roadtrip door verschillende landen. De groep maakt zich klaar om te vertrekken naar Zwitserland. Het einde van de reis is bijna in zicht, en de vriendschappen worden hierdoor nog sterker.

