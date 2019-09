Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor maandagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Documentaire: Strijd om Istanboel

20.55 - 22.00 uur op NPO2

De leefwijze van de bewoners van Istanboel staat op het punt om helemaal te veranderen. Journalist Fidan Ekiz maakt wel drie keer per jaar verkiezingen mee. Er is een economische crisis aan de gang en de populariteit van president Erdogan neemt steeds meer af. Deze documentaire volgt de levens van inwoners van Istanboel.

Documentaire: Stacey Dooley: The Young and Homeless

22.20 - 23.25 uur op NPO3

Stacey Dooley volgt in deze documentaire een aantal dakloze tieners en bespreekt hun toekomst. Durven ze nog ambities te hebben? Hoe gaat hun leven verder? Een groot deel van deze jongeren in Groot-Brittanië krijgt geen hulp.

Realityprogramma: Waar is de mol?

21.30 - 22.30 uur op SBS6

Johnny de Mol gaat in dit programma op reis met bekende gasten en deze keer neemt hij André Hazes mee naar Cuba. Hazes speelt zijn muziek voor de Cubanen, samen met zijn bandleden.

Film: Miss Peregrine's Home for Peculiar Children

20.30 - 22.55 uur op Net5

De tiener Jacob (Asa Butterfield) vindt een mysterieus eiland. Hij ontdekt daar Miss Peregrine's school voor bijzondere kinderen. Althans, wat er van over is gebleven. De bewoners van de school hadden speciale krachten en het zou kunnen dat sommigen van hen nog in leven zijn. Jacob gaat op onderzoek uit.

Film: The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader

22.55 - 1.05 uur op Net5

In dit derde deel van de filmreeks keren alleen Edmund (Skandar Keynes) en Lucy (Georgie Henley) terug naar Narnia. Herenigd met koning Caspian (Ben Barnes) reizen ze met The Dawn Threader over de zee. Het land moet weer gered worden maar lastig wordt het zeker. Ze moeten vechten met slavenhandelaren, zeeslangen en zichzelf goed in bedwang proberen te houden.

