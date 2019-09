De talkshow van het vernieuwde Net5 gaat Ladies Night heten, zo maakten Linda de Mol en Jildou van der Bijl vrijdag bekend bij Jinek.

De talkshow zal elke woensdag te zien zijn, gepresenteerd worden door Merel Westrik en onderdeel worden van het nieuwe Net5 onder leiding van De Mol en Van der Bijl.

Bij Jinek vertelden de twee over de insteek van de nieuwe zender. "Vrouwen moeten zich kunnen herkennen in onze zender, erbij willen horen. Er is nog geen typische vrouwenzender, wat eigenlijk best gek is in een tijd waarin vrouwen steeds zichtbaarder worden", aldus De Mol.

De zender en de talkshow Ladies Night zullen dus vooral op vrouwen gericht zijn; de besproken onderwerpen worden vanuit het perspectief van de vrouw belicht, licht De Mol toe.

"Natuurlijk nodigen we ook mannen uit om te kijken. Ons blad (het magazine LINDA. dat eens per maand verschijnt, red.) wordt ook voor vrouwen gemaakt, maar ook zeker door een boel mannen gelezen", aldus de presentatrice.

De Mol tevreden over eerste Talpa-weekend

De Mol had vorig weekend haar vuurdoop bij Talpa met Ik hou van Holland en Miljoenenjacht, programma's die ze jarenlang bij RTL presenteerde.

"Ik dacht dat ik dat wel even zou doen, ik doe deze programma's natuurlijk al zo lang", blikt De Mol terug. "Maar een dag voor het zover was, kreeg ik toch een lichte paniekaanval. Heel gek hoe dat in je hoofd gaat zitten, maar uiteindelijk ben ik erg tevreden met hoe het gegaan is en de kijkcijfers die we behaald hebben."

Ik hou van Holland trok afgelopen weekend 1,18 miljoen kijkers en Miljoenenjacht wist ook een flink aantal kijkers naar SBS6 te lokken: 1,48 miljoen.