Documentaire: Arnhem For Ever

19.15 - 20.15 op NPO 2

Deze documentaire gaat over de Slag bij Arnhem, in september 1944, en over de impact daarvan. Elk jaar komen op 17 september Arnhemmers bij elkaar om deze slag te herdenken. Veel levens waren veranderd na de verloren slag in de Tweede Wereldoorlog.

Thrillerserie: Grenslanders

20.15 - 22.00 op NPO 3

Wat is er precies gebeurd bij de schietpartij langs de Westerschelde? Alles wordt duidelijk in de laatste aflevering van de serie. Bert raakt weer gemengd in een gevaarlijke situatie terwijl de antwoorden op alle vragen steeds meer worden gevonden.

Actiefilm: Fast & Furious 8

20.30 - 23.15 op Veronica

Een mysterieuze vrouw onderbreekt Dom (Vin Diesel) zijn huwelijksreis en leidt hem terug naar de criminele wereld. De crewleden van Dom doen hun best om het verraad van een vriend recht te zetten. Brian (Paul Walker) en Mia (Jordana Brewster) leiden een rustig leven terwijl de rest vecht voor hun leven.

Documentaire: Tegenlicht: Plattelandspioniers

21.10 - 22.00 op NPO 2

Veel mensen trekken uit de stad en naar het platteland. Plattelandspioniers leven duurzamer door onder andere zelf voedsel te verbouwen. In deze aflevering leren we van deze pioniers hoe vernieuwend zij door het leven gaan.

Oorlogsfilm: Saving Private Ryan

20.00 - 23.20 op RTL 7

Na D-day krijgen kapitein Miller (Tom Hanks) en een groepje soldaten de opdracht om soldaat Ryan (Matt Damon) op te zoeken. Ryans broers zijn allemaal omgekomen in de oorlog en daarom wordt hij naar huis gestuurd. De mannen riskeren hun leven meerdere keren voor deze man, die ze niet eens kennen.

