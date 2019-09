Nog op zoek naar een goede film, serie of reportage voor zaterdagavond? NU.nl zet in samenwerking met Veronica Superguide de televisietips op een rij.

Misdaadprogramma: Deep Water

22.00 - 23.15 op BBC First

Als antwoord op het grote succes van HBO's Big Little Lies, kwam het Britse ITV afgelopen zomer met Deep Water. Het speelt zich af in een rustig, waterrijk plaatsje. In deze zesdelige serie proberen drie vrouwen het vol te houden op deze kleine plek.

75 jaar bevrijding: Limburg

21.10 - 22.00 op NPO 2

Het Limburgse dorp Mesch was op 12 september 1944 de eerste Nederlandse plaats die werd bevrijd van Duitsland. Twee dagen later volgde Maastricht maar na een paar weken stokte de opmars en werd een groot deel van Limburg frontgebied. Pas in maart 1945 was de provincie vrij. Winfried Baijens doet verslag van de bevrijdingsfeesten.

Misdaadserie: Unforgotten

22.40 - 23.35 op NPO 2

In de middenberm van de M1 worden menselijke resten gevonden. Sunny en Cassie worden naar een vermist zestienjarig meisje geleid. Om de fouten van het oorspronkelijke onderzoeksteam recht te zetten, moeten ze heel ver gaan. Misschien wel te ver.

Muziekprogramma: Beste Zangers

20.35 - 21.35 op NPO 1

Floor Jansen, frontvrouw van de metalband Nightwish, is qua platenverkoop met afstand Nederlands grootste zangeres. Toch kent bijna niemand haar. Daar komt verandering in met haar deelname aan het nieuwe seizoen van Beste Zangers. Vandaag proberen collega's haar eigen muziek te zingen.

Dramafilm: What's Eating Gilbert Grape

21.10 - 23.05 op Één

De jonge Gilbert (Johnny Depp) zorgt voor zijn hele familie, onder andere zijn gehandicapte broertje Arnie (Leonardo DiCaprio). Als hij Becky ontmoet, snapt hij dat hij meer tijd voor zichzelf moet nemen.

