Ze is al bekend als beauty-YouTuber, kandidaat van Wie is de Mol? en beroemde video's waarin ze onder anderen Kim Kardashian opmaakt, maar Nikkie Tutorials (echte naam Nikkie de Jager) presenteert vanaf zondag haar eigen programma. In Nikkie to the Rescue! helpt de 25-jarige mensen met allerhande beautyproblemen.

Dit is de eerste keer dat je een programma presenteert. Hoe was dat?

"Het was echt fantastisch. Ik heb weleens televisiedingen gedaan, maar ik heb niet echt gepresenteerd. Het voelt vertrouwd, maar toch weer anders. Het team waarmee ik werkte, wilde op een traditionele manier tv maken, maar na zeven loopshots zei ik: 'Misschien moeten we dat niet meer doen. Het is voor internet, een nieuw soort tv, laten we dat omarmen.' Vooral cool vond ik dat elke aflevering wordt afgesloten met het Warner Bros-logo (van Warner Bros., International Television Production Netherlands, producent van de serie, red.), net als je ziet in bekende films en series. Dan denk ik: jeetje, dat heb ik toch maar geflikt."

Kun je vertellen waar het programma over gaat?

"Ik heb een rode telefoon, waar ik constant op word gebeld door mensen die een beautyprobleem hebben en gered willen worden. Dat is bijvoorbeeld een jongen die voor het eerst naar prom gaat en een full glam-look wil hebben, tot een meisje dat zich graag meer zeker zou willen voelen. Ik ga ze vervolgens helpen. Via een speciale website konden mensen zich aanmelden en daar kwamen wel duizend reacties op. Ik heb zelf geholpen bij het selecteren en vond het vooral belangrijk dat er ook vrolijke verhalen bij zitten."

Bij welk beautyprobleem zou je graag zelf hulp gehad willen hebben?

"Ik had zelf graag hulp gehad bij de juiste soort foundation vinden voor mijn huidtype. Jarenlang ging ik voor een foundation die erom bekend stond niet lang te blijven zitten. Niet zo handig als je uren aan een look werkt, haha."

Vind je het belangrijk dat je je programma voor je eigen kanaal maakt, en niet voor de publieke of commerciële televisie?

"Ja, zeker. Dit is waar YouTube heen gaat, je merkt dat er al minder wordt gevlogd en dat er meer producties à la Nikkie to the Rescue! worden gemaakt. Televisie daarentegen kakt in, tenzij je Martien Meiland (gemiddeld een miljoen mensen kijken naar Chateau Meiland op SBS, red.) heet. Dit is de toekomst. Stel dat ik een aanbod van een zender zou krijgen, dan zou ik dat best een kans willen geven, maar het is ook lekker en luxe om zelf de baas te zijn en je niet te hoeven verantwoorden."

Zie je jezelf ooit op de 'normale' televisie verschijnen?

"Ik heb eigenlijk maar één doel, en dat is iets voor het Songfestival doen. Het lijkt me fantastisch om rond te dartelen in een greenroom, terwijl Jan Smit en Eva Jinek op het podium staan - want ik denk dat zij het gaan presenteren. Ik zou het een ongelofelijke eer vinden om in hun nabijheid te mogen staan."

Je bent ook al bezig met de opnames voor een ander programma voor je YouTube-kanaal, Glow around the world. Kun je daar al iets over vertellen?

"Ik zit nu midden in de opnames. Voor het programma vliegen we rond de wereld waar we worden verwelkomd door een plaatselijk icoon die ons de beautystandaarden van dat land laat zien. Er zijn nu twee opnames geweest en er komen nog twee afleveringen, waarvoor ik reis naar Zuid-Afrika en New York. In die aflevering word ik rondgeleid door Marc Jacobs (de ontwerper voor wie De Jager ook artistiek adviseur is, red.) We gaan eten proeven en samen leuke dingen doen."

De eerste aflevering van Nikkie to the Rescue! is vanaf zondag 15 september gratis te zien op het YouTube-kanaal van NikkieTutorials.